„Schwerer Schlag für das Dorf“: Lkw zerstört historisches Tor in der Oberpfalz

Von: Manuel Rank

Nur noch eine Seite steht: Das historische Tor im Gemeindeteil Gnadenberg steht nach einem Unfall in Trümmern. © vifogra / Haubner

Ein Lastwagen kracht auf einer Umleitungsstrecke in der Oberpfalz in ein historisches Tor – die Bewohner sind erschüttert und fordern den Wiederaufbau.

Berg – Der Schrecken der Anwohnerinnen und Anwohner in Berg bei Neumarkt sitzt tief. Die Trauer und die Erschütterung schwebt über den Dächern der kleinen Gemeinde. Am Mittwochmorgen hat ein Lastwagenfahrer einen historischen Torbogen zerstört. Nur noch eine Seite steht. Die Sehenswürdigkeit des Dorfes liegt in Trümmern, einzelne Steine liegen noch auf der Straße verteilt.

Der Hintergrund des Unfalls: In der Nacht auf Mittwoch war es auf der A3 Nürnberg Richtung Passau zu einem Unfall gekommen. Der Berufsverkehr staute sich in den Morgenstunden. Um dem Stau zu entgehen, befuhren mehrere Lkws eine Umleitungsstrecke – durch die kleine Gemeinde Berg bei Neumarkt. So auch der Lastwagenfahrer, der das Tor zerstörte. Die Strecke durch das Dorf werde regelmäßig als Umfahrungsstrecke bei Staus genutzt, erklärte Kreisbrandmeister Andreas Feihl der Nachrichtenagentur vifogra.

Das historische Tor ist für den Lastverkehr über 3,5 Tonnen gesperrt

Der 50 Jahre alte Fahrer habe Polizeiangaben zufolge den Seitenabstand falsch abgeschätzt, als er das Tor durchfahren wollte. Er sei mit seinem Lastwagen dann ungebremst gegen den historischen Durchgang gestoßen, der sich im Gemeindeteil Gnadenberg befindet. Hinzu kommt: Die Ortsdurchfahrt ist eigentlich für große Lastwagen über 3,5 Tonnen gesperrt, grundsätzlich aber passierbar.

Zentnerschwere Gesteinsbrocken, die beim Zusammenstoß heruntergefallen waren, beschädigten den Angaben nach sowohl den Sattelschlepper als auch ein geparktes Fahrzeug und einen Lichtmast. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen-Presse-Agentur, dass der Schaden durch den Unfall enorm sei. Wegen des ideellen Werts könne er jedoch schlecht beziffert werden.

Kurz vor dem Zusammenprall war eine Hundehalterin unterwegs – verletzt wurde niemand

Brigitte Schülein, Anwohnerin von Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, erinnerte sich: „Um 2 Uhr morgens rauschten bereits Lkw durch das Dorf. Gegen 5.25 Uhr hörte ich einen lauten Knall. Als ich nach draußen sah, war der Torbogen zerstört.“ Noch kurz bevor der Lkw in das Tor krachte, habe die Anwohnerin eine Fußgängerin mit ihrem Hund am Tor vorbeilaufen sehen. Es sei reines Glück gewesen, dass niemand verletzt wurde, so Schülein.

Auch Christain Lehmeyer, der zweite Bürgermeister der Gemeinde, war vor Ort, um sich einen Überblick über die Zerstörung zu machen. „Es muss eine ziemliche Wucht gewesen sein. Steine waren sogar noch auf dem Lkw“, sagte er zu vifogra.

Die Steine auf dem Dach des Lastwagens erinnern an den Unfall, der sich in den frühen Morgenstunden ereignete. © vifogra / Haubner

Vor dem Wiederaufbau muss der Zustand des verbliebenen Torbogens geprüft werden

Der Unfall hinterlässt Entsetzen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes. Der emotionale Wert des Tors sei enorm. Eine Anwohnerin erklärt, der historische Torbogen sei 1931 vom Großvater des Dorfältesten errichtet worden. „Sein Verlust ist ein schwerer Schlag für das Dorf“, meinte sie traurig.

Dass sich so ein Vorfall nicht wiederholen darf, darüber sind sich die Dorfbewohnerinnen und -bewohner einig. Viele fordern laut vifogra, dass die Durchfahrt für Lkw besser kontrolliert werde und die Straßensperrung deutlich gekennzeichnet werde. Vor allem aber soll der Torbogen wieder aufgebaut werden. Doch zuvor müsse der Zustand des restlichen Torbogens geprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, sagte Bürgermeister Lehmeyer.

