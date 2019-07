Schwerer Unfall bei Ansbach: Drei Kinder verletzt – Fahrer eingeklemmt

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Ansbach wurden sechs Menschen verletzt, davon drei Kinder. Der Fahrer eines Unfallwagens wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Dorfgütingen/Ansbach - Auf der B25 bei Dorfgütingen im Landkreis Ansbach kam es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen von der Einsatzstelle wollte ein Golf-Fahrer auf die A6 in Richtung Crailsheim auffahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Dacia, der in Richtung Dorfgütingen unterwegs war.

Fahrzeuge krachen ineinander - Fahrer eingeklemmt

Dabei kam es zu einer seitlichen Frontalkollision, bei der sich der Dacia um 180 Grad drehte und der VW in der Auffahrt stehenblieb. Ein Großaufgebot an Hilfskräften eilte kurz darauf zur Unfallstelle. Im blauen Dacia befanden sich neben dem Fahrer auch noch drei Kinder. Die Kinder konnten das Auto problemlos verlassen. Den Fahrer musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreien. Wie schwer alle sechs Personen verletzt waren, konnte vor Ort noch nicht gesagt werden.

Ein Verletzter muss von Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden

Fünf Personen mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person wurde vom Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr kümmerte sich neben der Rettung und Betreuung der Verletzten auch um ausgelaufene Betriebsmittel. Das THW unterstützte die Feuerwehr bei der Absicherung der Unfallstelle.

