Drängelei an Schloss Neuschwanstein: Frau mit Rollator in Bauch getreten

Von: Johannes Welte

Teilen

Schloss Neuschwanstein lockt jährlich rund 1,4 Millionen Gäste an. © Karl-Josef Hildenbrand

Auf Schloss Neuschwanstein herrscht seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder enormer Touristenandrang. Jetzt kam es an dem Märchenschloss des bayerischen Königs Ludwig II. (1845-1886) zu hässlichen Szenen.

Schwangau - Als König Ludwig II. von Bayern (1845-1886) Schloss Neuschwanstein errichten ließ, konnte niemand ahnen, dass der Phantasie-Nachbau einer mittelalterlichen Burg bei Füssen (Ostallgäu) einmal Touristenmassen aus aller Welt anlocken würde.

Vor der Coronapandemie drängten sich 2020 rund 1,44 Millionen Besucher durch die Gänge des Schlosses, 2021 waren es nur 178900 Gäste, voriges Jahr lösten wieder 706000 Touristen ein Ticket für das wohl berühmteste Gebäude Deutschlands. Dieses Jahr herrscht wieder Betrieb wie im vorigen Jahrzehnt.

Täglich werden 6000 Menschen durch die Gemächer geschleust

Zwischen Juli bis September drängen sich im Durchschnitt täglich mehr als 6000 Besucher durch die Gemächer des „Kini“. Die staatliche Schlossverwaltung des Schlosses informiert darüber, dass man mit drei Stunden Wartezeit an der Schlosspforte rechnen muss, wenn man sich nicht im Internet zuvor ein Ticket gekauft hat.

Die Folge: Gedrängel und oft genervte Besucher. Am Sonntag (3. September) artete es in der Warteschlange vor dem Schloss ein Streit aus. „Eine 63-jährige Dame, die auf einen Rollator angewiesen ist, war mit ihren Kindern beim Schloss und wartete in der Warteschlange“, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest.

Erst Drängelei, dann Streit, dann ein Tritt in den Bauch

Weiter heißt es: „Eine Gruppe, die im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren war, versuchte sich in der Schlange vorzudrängeln.“ Nachdem es zwischen den beiden Parteien zu einem Streitgespräch gekommen sei, kam es zur Tätlichkeit: „Eine bislang unbekannte Frau trat in den Bauch der 63-Jährigen“, heißt es.

Die Täterin flüchtete unerkannt, berichten die Ordnungshüter. Ob die 63-jährige Besucherin bei dem Angriff verletzt wurde, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Allerdings sucht die Polizei jetzt Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter 08362/91230 zu melden.