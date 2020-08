Drama an Donau: Zwei Buben geraten in Fluten - Vierjähriger tot - Gaffer machen Handy-Bilder von Einsatz

Eine große Suche an der Donau im Landkreis Deggendorf endete dramatisch. Ein Vierjähriger konnte nur noch tot geborgen werden. Offenbar gab es Gaffer am Einsatzort.

Am Sonntag (9. August) wurden zahlreiche Retter zu einem Einsatz an der Donau in Osterhofen südlich von Deggendorf gerufen.

Die große Suchaktion startete kurz darauf gegen 14.30 Uhr.

Update vom 9. August, 22.12 Uhr: Dem Einheimischen stand die Fassungslosigkeit noch ins Gesicht geschrieben. Geistesgegenwärtig hatte er gerade das Leben eines kleinen Mädchens gerettet – und musste dann doch machtlos mitansehen, wie ein anderes Zwergerl in den Fluten der Donau verschwand. „Ich hab’ den Buben plötzlich nicht mehr gesehen, er war einfach weg“, erzählte der Augenzeuge des Bade-Dramas bei Osterhofen im Landkreis Deggendorf kurz darauf den Einsatzkräften. Sie konnten leider nichts mehr für den vermissten Vierjährigen tun und ihn später nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Der schreckliche Unfall geschah gegen 14.30 Uhr: Die beiden Geschwister (4 und 6) spielten in einer kleinen Bucht, die durch eine Art Aufschüttung vom Hauptstrom abgetrennt ist. Doch plötzlich wurden die Kinder mitgerissen. „Die Strömung der Donau wird oft unterschätzt. Wahrscheinlich dachten die Eltern, dass dort keine Gefahr herrscht“, berichtet Kreisbrandinspektor Bernhard Süß im tz-Gespräch. „Es wird immer wieder vor den Tücken des Flusses gewarnt. Aber leider ignorieren dies viele Badegäste. Am Ufer herrscht mitunter regelrecht Beachparty, Kinder toben mit Schwimmflügeln im Uferbereich herum. Es ist unbegreiflich und niederschmetternd, wenn dann solch’ ein schlimmer Unfall passiert.“

Der Feuerwehr-Chef erinnert daran, dass erst vor wenigen Tagen nahe der Stadt Bogen ein Mädchen (13) von der Strömung der Donau in den Tod gerissen worden war. Das Tragische am Fall des ertrunkenen Vierjährigen: Seine Familie stammt offensichtlich aus dem Ausland, dem Vernehmen nach soll es Verständigungsprobleme gegeben haben. Möglicherweise ahnten die Eltern nichts von der besonderen Gefahrenlage an der scheinbar ruhigen Donau-Bucht.

Nach dem Verschwinden des Buben hatten die Einsatzkräfte alles Menschenmögliche unternommen, um den Vermissten doch noch lebend zu finden. Zwei Helikopter und ein Großaufgebot an Helfern suchten den Fluss und die Uferbereiche ab, sogar eine spezielle Unterwasserdrohne kam zum Einsatz, auch etliche Passanten beteiligen sich an der Suche – vergeblich. Kreisbrandinspektor Süß nahm das Drama zum Anlass, um erneut an die Vernunft der Badegäste zu appellieren: „Bitte unterschätzten Sie die Gefahren in der Donau nicht und machen Sie auch andere darauf aufmerksam, wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Leute nichts davon wissen.“

Gott sei Dank glimpflich ging ein weiterer Großeinsatz am Sonntagabend am Riemer See aus. Badegäste glaubten beobachtet zu haben, dass ein Schwimmer untergegangen sei. Zwei Helikopter flogen über den See, Wasserwacht und Feuerwehr suchten das Gewässer ab. Nach eineinhalb Stunden brachen sie den Einsatz ab – es war offenbar falscher Alarm gewesen. Andreas Beez

Deggendorf - Ein schlimmer Einsatz ereilte die Rettungskräfte im niederbayerischen Osterhofen im Landkreis Deggendorf. Zwei Buben, die zuvor im Wasser spielten waren plötzlich verschwunden. Der Notruf löste einen gigantischen Großeinsatz aus.

Mehrere Feuerwehren, darunter die Feuerwehren Osterhofen und Deggendorf, suchten zu Wasser und zu Lande. Genauso waren mehrere Ortsvereine der Wasserwacht im Einsatz. Eine Drohne der Feuerwehr suchte die Wasseroberfläche ab, genauso ein Rettungshubschrauber der die Donau flussabwärts der Strömung folgend entlangflog. Eine Unterwasserdrohne wurde ebenfalls eingesetzt.

Suche nach vermissten Vierjährigem in Donau: Hochwasser erschwert Unterwassersuche

Doch die Sicht unter Wasser liegt in der Donau aufgrund des vorangegangenen Hochwassers in Bayern immer noch bei unter einem Meter, wie die Passauer Neue Presse berichtet.

Dramatische Suche nach Vierjährigem im Donau: Gaffer machen Handy-Fotos während Bub ertrinkt

Auch freiwillige Helfer suchten mit Booten und zu Fuß Ufer und Donau ab. Gleichzeitig zeigte sich die unangenehme Seite, die derartige Einsätze bei Menschen hervorrufen: Die Feuerwehr berichtete der PNP von Gaffern, die am Ufer vor den Einsatzkräften standen und Handy-Bilder von dem beispiellosen Drama um einen vermissten vierjährigen Bub machten.

Der Bub wurde zwischenzeitlich gefunden. Nicht weit von der Stelle, wo er das letzte Mal gesehen worden war. Offenbar hatte die Strömung ihn aufgrund einer sogenannten „Buhne“ nicht erfasst. Bei einer Buhne handelt es sich um einen rechtwinklig zum Strömungsverlauf errichteten Damm.

Für den Vierjährigen konnte nichts mehr getan werden. Der andere Bub konnte nach ersten Informationen offenbar früh aus dem Wasser gezogen werden.

Laut PNP verwies die Feuerwehr die Gaffer des Platzes und ließ - soweit nachvollziehbar - alles Material löschen.

Wegen seiner vielen, gut erreichbaren Gewässer hält Bayern einen traurigen Rekord was die Zahl der Badetoten angeht.