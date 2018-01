Drama im TV sorgt für Polizeieinsatz in Ansbach

Völlig aufgelöst hat eine 86-Jährige Ansbacherin am Dienstagabend die Polizei alarmiert. Fremde Leute würden sich in ihrer Wohnung streiten und auch ein Pfarrer wäre da. Der Grund für ihre Sorge war schnell klar.

Ansbach - Ein besonders fesselnder Film hat in Ansbach einen Polizeieinsatz verursacht, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Demnach hätte am Dienstagabend eine Seniorin die Polizei gerufen und um Hilfe gebeten, weil sich in ihrer Wohnung lautstark unbekannte Leute streiten würden. Sogar ein Pfarrer wäre gerufen worden.

Eine Streifenbesatzung der Ansbacher Polizei fuhr zu der Dame. Vor Ort konnten die Beamten sofort die Sache klären. Der Auslöser für die Panik der 86-Jährigen war schnell ausgemacht, denn im Hintergrund lief der Fernseher.

Dramatische Szenen im Fernsehen

Die dramatischen Szenen, die der Frau solche Angst einjagten, spielten sich im TV ab. Offenbar hatte die Geschichte die Rentnerin derart gebannt, dass sie die Realität mit dem Geschehen in einem Fernsehfilm verwechselt hatte. In diesem Durcheinander spielten sich dann die Szenen im Spielfilm in ihren eigenen vier Wänden ab. Die Seniorin war derart darin gefangen, dass sie sogar um ihr Leben fürchtete, berichtet die Polizei. Die Gesetzeshüter beruhigten die 86-Jährige und schalteten zur Sicherheit den Fernseher aus.

