Drama in Bayern: 26-jährige beim Gassigehen von Auto erfasst und getötet

Eine 26 Jahre alte Fußgängerin ist bei Hettstadt (Landkreis Würzburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Hettstadt - Die junge Frau war mit ihrem Hund an der Straße unterwegs. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 30-jährige Fahrer am Samstagmittag von der Straße ab - warum, war unklar. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa (Symbolbild)