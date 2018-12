Drama in Ellmau: 7-Jährige fällt von Sessellift auf die Ski-Piste.

Eine 7-Jährige ist in Ellmau am Wilden Kaiser aus einem Sessellift gefallen und sich dabei schwer verletzt. Der Skilehrerin konnte das Mädchen offenbar nicht mehr halten.

Ellmau - Der zweite Weihnachtsfeiertag endete für eine 7-Jährige tragisch. Gegen 14.40 Uhr begab sich das Mädchen aus Deutschland in Begleitung ihrer Skilehrerin und einer weiteren 7-jährigen niederländischen Skischulteilnehmerin in der Skiwelt Wilder Kaiser in den Einstiegsbereich der Talstation des dortigen 6-er Sesselliftes.

Ellmau: 7-Jährige fällt von Sessellift auf die Ski-Piste

Unmittelbar bevor der Sessellift ankam, verlor das Mädchen einen Skistock, welcher von der Skilehrerin aufgehoben wurde, berichtet zoom.tirol. Beim unmittelbaren Einstieg schaffte es die 7-Jährige nicht auf den Sitz Platz zu nehmen und wurde von der Skilehrerin mit beiden Händen um die Schulter gehalten. Doch die Kraft ließ wohl nach: Etwa zwei Minuten später konnte die Skilehrerin das Mädchen nicht mehr halten und die 7-Jährige stürzte aus gut zehn Metern auf die präparierte Piste.

Sessellift-Unfall in Ellmau: 7-Jährige erleidet Beinbruch

Weitere Erhebungen werden durchgeführt. Das 7-jährige Mädchen erlitt einen Bruch des linken Unterschenkels und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

mke