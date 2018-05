Tödliches Maibaumunglück: Sie hinterlässt Mann und drei Kinder

Bei solchen doch sehr ungewöhnlichen Unfällen, die dann sogar Todesopfer fordern, glaube ich immer an das Schicksal. Das muss vorher bestimmt gewesen sein. Es ist einfach anders nicht zu begreifen warum so etwas passiert . Das die Frau Mann und Kinder hinterlässt macht es um so trauriger, ganz zu schweigen von den Eltern und Geschwistern, Freunden, Arbeitskollegen und Bekannten und in diesem Fall eine ganze Ortschaft. So ein Unglück geht an niemandem spurlos vorbei wenn es in einer so kleinen Ortschaft, wo jeder jeden kennt. Mein Beileid gilt all diesen Menschen.