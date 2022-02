Drogen bei Polizei: Staatsanwaltschaft fordert Bewährung

Vor einem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

In einem Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei fordert die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten für den angeklagten Polizisten. „Mich lässt das immer noch sprachlos zurück, wie man in eine solche Parallelwelt abdriften kann“, sagte der Staatsanwalt. Die Verteidigung forderte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 50 Euro.

München - Der Angeklagte hatte in der vergangenen Woche zum Prozessauftakt am Amtsgericht München ein Teilgeständnis abgelegt und zugegeben, in den Skandal verwickelt zu sein, der das Münchner Präsidium 2020 erschütterte. Er räumte ein, Drogen und Dopingmittel konsumiert zu haben.

Der am schwersten wiegende Vorwurf: Der 1994 geborene Polizist soll im Dienst beschlagnahmtes Marihuana selbst genommen haben. Diesen Vorwurf bestritt er allerdings zum Prozessbeginn, die Staatsanwaltschaft glaubte ihm jedoch nicht.

Der Prozess ist das zweite Verfahren in dem Kokain-Skandal, das derzeit das Münchner Amtsgericht beschäftigt. Parallel läuft noch der Prozess gegen einen 28-Jährigen, der seine Verstrickungen unter Tränen gestanden hatte. dpa