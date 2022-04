Droh-Plakate an Grundschule: 38-Jähriger festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Plakate mit Drohungen gegen Schulleitung und Lehrkräfte einer Grundschule haben im oberfränkischen Gundelsheim zuletzt Verunsicherung verursacht - nun haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 38-Jährige habe vor dem Ermittlungsrichter eingeräumt, die Plakate angebracht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Gundelsheim - Bereits am vergangenen Donnerstag sei zunächst Haftbefehl erlassen worden, die Untersuchungshaft sei nach dem Geständnis unter empfindlichen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Zunächst waren Mitte Januar - laut Polizei nicht strafrechtlich relevante - Plakate mit Kritik an den Corona-Maßnahmen festgestellt worden. Ende Januar folgten dann die Droh-Plakate. Zunächst wurde gegen unbekannt ermittelt. Aufgrund eines Zeugenhinweises sei man auf die entscheidende Spur gekommen, teilten die Ermittler weiter mit.

Am vergangenen Dienstag seien die Wohnräume des 38-Jährigen durchsucht und Beweise sichergestellt worden. Der Mann soll in den Tagen darauf das Auto einer Zeugin beschädigt haben - daraufhin wurde er festgenommen. In welchem Zusammenhang er mit der Schule steht und was das Motiv für die Drohungen gewesen sein soll, blieb zunächst unklar. dpa