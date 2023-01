Dschungel-König Prince Damien rettet Glatteis-Opfer: „Das war krass. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt...“

Von: Cornelia Schramm

Prince Damien am S-Bahn-Gleis an der Donnersbergerbrücke in München. Hier rettete er einen Mann. © privat

Das Glatteis sorgt in Bayern für viele Verkehrsunfälle. In München musste sogar ein Dschungelkönig eingreifen. Dem Glatteis-Opfer hätte sonst niemand geholfen.

München – Das Blitzeis am Freitagmorgen hat Prince Damien zum Helden gemacht. Der Dschungelkönig der TV-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ aus dem Jahr 2020 und DSDS-Gewinner war gerade in München mit S-Bahn unterwegs, als er einen Unfall beobachtete: Ein Mann rutschte beim Aussteigen an der Donnersbergerbrücke zwischen Bahnsteig und Zug. „Ich sah, wie er zur Tür rausging, dann war er plötzlich verschwunden“, sagt der 32-Jährige, der in München wohnt. Der Mann hing fest – Prince Damien reagierte: „Ich habe die Chance ergriffen und ihm geholfen, wieder auf den Bahnsteig zu klettern.“ Offenbar half kein anderer Fahrgast. „Das war schon krass. Aber es ist halt so, in der Früh ist jeder mit sich selbst beschäftigt oder mit dem Handy.“

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Freitag in ganz Südbayern vor gefrierender Nässe gewarnt. Die gefährliche Kombination aus Regen und Temperaturen von um die drei Grad minus sorgte für viele Verkehrsunfälle. Schon Donnerstagabend war es so glatt, das ein 23-Jähriger bei Mittenwald (Kreis Garmisch-Partenkirchen) die Kontrolle über sein Auto verlor. Es überschlug sich, blieb neben einer Bahnstrecke liegen. Der junge Mann blieb unverletzt.

Das Auto eines 23-Jährigen liegt nach einem Unfall in Mittenwald auf dem Dach abseits der Straße. © © Hans Schmid / Feuerwehr Mittenwald

Ähnliches Glück hatten zwei Autofahrer Freitagfrüh bei einem Unfall im Kreis Weilheim-Schongau. Ein 18-Jähriger geriet mit seinem Auto auf der glatten Bundesstraße bei Hohenpeißenberg ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Auto einer 37-Jährigen. Beide wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Spiegelglatte Fahrbahn verursacht Unfälle in ganz Bayern

Schon zwei Stunden früher war es auf der gleichen Bundesstraße zu einem Unfall gekommen: Bei Ingenried kam ein 73-Jähriger mit seinem Sattelzug auf spiegelglatter Fahrbahn so ins Rutschen, dass dieser quer auf der Straße stehen blieb. Ein Räumfahrzeug der Straßenmeisterei konnte nicht mehr bremsen und rutschte in den Sattelzug.

Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto bei Hohenpeißenberg ist das Auto eines 18-Jährigen zerstört. © Hans Helmut Herold

Auch auf den Autobahnen war viel los: Die A 95 war Freitagfrüh zwischen Fürstenried und dem Dreieck Starnberg über eine Stunde lang gesperrt. Ein 55-Jähriger aus Bayreuth kam um zwei Uhr nachts mit seinem Porsche Cayenne samt Anhänger, auf dem ein Mercedes Vito geladen war, so ins Rutschen, dass der Anhänger umkippte. Ein 60-jähriger Münchner konnte seinen Tesla nicht mehr stoppen und krachte in den Anhänger. Die Männer blieben unverletzt, 100 000 Euro beträgt der Schaden.

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Ersthelfer in der Nacht auf Freitag auf der A 96 bei Igling im Kreis Landsberg. Mehrere Helfer eilten zu einem Unfall auf dem Standstreifen. Ein weiterer Autofahrer verlor dann die Kontrolle. Er erfasste die stehenden Autos der Helfer und einen von ihnen. Der 29-Jährige wurde über die Leitplanke geschleudert und musste notoperiert werden.

Glatteis hält Kliniken in München um Umland in Atem

Wegen der vielen Unfälle hatten auch die Notaufnahmen viel zu tun. Laut Richard Krammer, chirurgischem Leiter der Notaufnahme in Schongau, kam es zu Stürzen auf spiegelglatten Gehwegen, die zu ausgeprägten Brüchen führten. Auch die Kreisklinik Wolfratshausen hielt die Wetterlage in Atem. Laut Geschäftsführer Ingo Kühn ist die Notaufnahme voll belegt: „Alle Ärzte der Klinik kümmern sich um die Glatteisopfer.“ Auch das LMU-Klinikum Großhadern erklärte: „Die Unfallchirurgie arbeitet auf Hochtouren.“ Wegen des Blitzeises mussten die Ärzte massiv mehr Patienten behandeln – mit verletzten Schultern sowie gebrochenen Sprunggelenken, Unterarmen und Hüften.

Eine weitere Folge des Blitzeises: Die Letzte Generation sagte am Freitag all ihre Kleber-Pläne ab. Auf Twitter schrieben sie: „Wegen spiegelglatter Straße haben wir den Blockadeplan abgesagt. Wir handeln verantwortungsbewusst und wollen keinesfalls Menschen in Gefahr bringen.“