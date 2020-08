„Servus“ und Busserl“: Duden deutscht bayerische Wörter ein - Auch bei der „Wiesn“ ändert sich etwas

Der neue Duden hat 3000 Wörter aus der Alltagssprache übernommen. Auch der Begriff „Wiesn" ist in dem Wörterbuch der deutschen Sprache zu finden.

Die Wiesn in München ist beliebt und genießt Kultstatus - und das weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus.

erhält der Begriff Einzug in die der deutschen Sprache. Das ist allerdings kein Novum: Schon mehrere bayerische Begriffe haben den Weg in das Wörterbuch gefunden.

München - Nein, es ist kein Scherz, den sich die Redaktion des Duden hat einfallen lassen: Dieses Jahr findet ja bekanntlich das Oktoberfest wegen Corona* nicht statt. Dafür kommt unsere Wiesn heuer in den Duden! Das Oktoberfest, das in München alternativ mit dem "Sommer in der Stadt" aufgefangen wird, ist ab Mittwoch offiziell ein hochdeutsches Wort und wird in die Rechtschreib-Bibel aufgenommen!

Duden 2020: Neues Wörterbuch mit 3000 Begriffen erweitert - auch „Wiesn“ ist dabei

Am Mittwoch erscheint die 29. Auflage des Duden mit 148.000 Stichwörtern, 3000 von ihnen sind neu. Der 1296 Seiten dicke Wälzer enthält neue Begriffe wie Fridays for Future, Mikroplastik, Gendersternchen, inklusiv, Shutdown oder Videobeweis. Aber auch Wörter wie Dachbegrünung, bienenfreundlich, genderneutral, Pflegeroboter, Reproduktionszahl oder Geisterspiel wurden erstmals aufgenommen und sollen die aktuelle Weiterentwicklung der deutschen Sprache dokumentieren. Und auch die Wiesn ist dabei.

Warum, das erklärt die Leiterin der Duden-Redaktion, Kathrin Kunkel-Razum, uns im Gespräch: „Ein neues Wort wird im Duden aufgenommen, wenn es sich über einen bestimmten Zeitraum durchgesetzt hat und sich über den eigentlichen angestammten Bereich und eine Textsorte hinaus verbreitet hat.“ Auch die Frage, ob das Wort mit rechtschreiblichen Schwierigkeiten verbunden ist, spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle.

Nur noch zweimal schlafen, dann wird der neue Duden ausgeliefert. 🥳

Der Erstdruck der neuen Auflage passt übrigens auf 313 Euro-Paletten, hat ein Gesamtgewicht von knapp 186 Tonnen und wird mit 12 Lkws ausgeliefert.https://t.co/OWhf8wBcHG#DerNeueDuden2020 pic.twitter.com/1UtKBj00I9 — Duden (@Dudenverlag) August 10, 2020

Bayerische Wörter im Duden: „Servus“, „Busserl“ und „Schickeria“ sind deutsches Kulturgut

Welche Rolle das Bairische für das Wörterbuch über die deutsche Rechtschreibung spielt? Kunkel-Razum: „Das Bairische wird natürlich wie alle anderen Dialekte beobachtet und fließt in unseren Dudenkorpus ein – das ist unsere große digitale Textsammlung. Das geschieht etwa über Zeitungen aus Bayern.“ Laut Kunkel-Razum hatte es die Wiesn 2017 noch knapp nicht in die letzte Druck-Ausgabe des Duden geschafft. Neu ist auch das Wort „powdern“ aufgenommen worden. Da es Tiefschnee vor allem in den Alpen gibt, ist es für Kunkel-Razum auch ein bayerisches Wort.

Dort gibt es schon viele weiß-blaue Begriffe, vor allem Essen hat es längst in den Duden geschafft, etwa der Radi oder die Schwammerl. Manche Wörter, die sowohl in Bayern als auch in Österreich gebräuchlich sind, kommen über die österreichische Duden-Kommission in das Nachschlagewerk, etwa der Kren (Meerrettich) oder die Ribisl (Johannisbeeren). Was man außerdem längst außerhalb Bayerns kennt: Servus, die Schickeria und Busserl.

