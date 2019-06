Mann hupt anderen Autofahrer an - der rastet daraufhin komplett aus

Weil er von einem anderen Autofahrer angehupt wurde, hat ein 27-Jähriger völlig die Fassung verloren. So sehr, dass er das Auto attackierte.

Durach - Weil ein Autofahrer hinter ihm hupte, hat ein 27-Jähriger vor Wut dessen Windschutzscheibe zerschlagen. Der Mann wollte in Durach (Landkreis Oberallgäu) in eine Einfahrt fahren und musste rangieren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Durach/Bayern: Mann wollte Zusammmenstoß vermeiden und hupte deshalb - mit fatalen Folgen

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hupte ein Pkw-Fahrer hinter ihm. Dadurch geriet der Mann derart in Rage, dass er aus seinem Fahrzeug ausstieg und den 55-jährigen Fahrer beleidigte. Mit der Faust schlug er die Windschutzscheibe zu Bruch. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

dpa