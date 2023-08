Lagerhalle steht in Flammen: Anwohner müssen Häuser zeitweise verlassen

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr rückte in Schwaben zu einem Lagerhallenbrand aus. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Anwohner mussten zeitweise ihre Häuser verlassen.

Update: In Durach bei Kempten im Allgäu ist in der Nacht zum Dienstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Zwei Menschen seien mit Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei (siehe Erstmeldung). Letztlich seien dabei aber keine Verletzungen festgestellt worden.

Lagerhalle steht in Flammen: Anwohner müssen Häuser verlassen – Zwei Menschen verletzt

Erstmeldung vom 22. August: Durach - In Durach bei Kempten ist in der Nacht zu Dienstag, 22. August, eine Lagerhalle in Brand geraten. Zwei Menschen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung, sie kamen in Behandlung, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Lagerhalle in Durach bei Kempten in Flammen - Anwohner müssen zeitweise Häuser verlassen

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem Brand aus. Am späten Dienstagvormittag war der Brand nach Angaben des Landratsamts Oberallgäu zwar unter Kontrolle. Anwohner des direkt an Kempten grenzenden Ortsteils Oberkottern wurden aber weiter dazu aufgefordert, das Gebiet nach Möglichkeit zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Es könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der am Vormittag vor allem in Richtung Norden und damit in Richtung Kempten ziehende Rauch gesundheitsgefährdende Stoffe enthalte, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Behörde habe deshalb Experten aus München mit Luftmessungen beauftragt.

Menschen müssen Wohnhäuser in der Nacht verlassen

Das Feuer verursachte den Angaben zufolge eine so große Hitze, dass die Wohnhäuser in den umliegenden Straßen in der Nacht zeitweise geräumt wurden. Die Anwohner seien anderweitig untergebracht und betreut worden, heißt es. Am frühen Morgen konnte ein Großteil der Menschen wieder in ihre Häuser zurück.

Die Lagerhalle stand in Flammen. © Markus Dorer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Schaden im Millionenbereich nach Lagerhallenbrand

Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung der Polizei im Millionenbereich. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (kam/dpa)

