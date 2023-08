„Heftiger Starkregen“ und Hagel: Unwetter-Warnung in Bayern – auch München betroffen

Von: Florian Dörr

Starkregen, Hagel und schwere Gewitter: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für weite Teile Bayern die nächsten Unwetter.

München – Nach den Unwettern der vergangenen Tage wird es einmal mehr ungemütlich in München und Teilen Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag (26. August) vor schweren Gewittern über dem südlichen Teil des Freistaats. Eine entsprechende Vorabinformation haben die Wetterexperten in Offenbach nun herausgegeben.

Unwetter in Bayern erwartet: DWD warnt vor Gewittern, Sturmböen, Starkregen und Hagel

Demnach ist in München, der Bodenseeregion sowie dem westlichen Alpenrand in Bayern von Samstagnachmittag um 14 Uhr bis der Nacht auf Sonntag (27. August) mit einzelnen schweren Gewittern zu rechnen. In diesem Zuge seien „heftiger“ Starkregen mit Mengen von 30 Litern pro Quadratmeter und Stunde, schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen und Hagel mit Korngrößen von drei Zentimetern nicht ausgeschlossen.

Erneut drohen schwere Gewitter über Teilen Bayerns. (Symbolbild) © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Im Laufe des Nachmittags und Abends ziehen die Gewitter nach Angaben des DWD mit ähnlichen Begleiterscheinungen nach Südostbayern.

Unwetter in Bayern: DWD warnt vor „Wetterlage mit Unwetterpotenzial“ – auch München betroffen

Vorabinformationen sind Hinweise auf eine „Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial“, wie es bei den DWD-Meteorologen heißt. Sie sollen „die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen“. Genau terminier- und lokalisierbar sind die Angaben jedoch noch nicht. Denn insbesondere Gewitter treten in aller Regel sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte.

Konkret betroffen sind von der Unwetterwarnung des DWD aktuell folgende Landkreise und Städte in Bayern:

Unwetter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Kreis Oberallgäu

Stadt Kempten im Allgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Unterallgäu

Kreis Neu-Ulm

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Starnberg

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Dachau

Kreis und Stadt München

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Altötting

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Regen

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Deggendorf

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Kelheim

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Freising

Kreis Erding

Kreis Ebersberg

Kreis Mühldorf am Inn

Unwetterwarnung in Bayern: Dauerregen im Freistaat wohl über Tage

Nach dem Abflauen der Gewitter dürfte es aber nur bedingt ruhiger werden in Bayern. Denn: Ab der Nacht zum Sonntag wird im Süden und Osten des Freistaats verbreitet Dauerregen erwartet. Und das über Tage: mit allmählich abnehmender Intensität voraussichtlich bis Dienstag (29. August).

Beim DWD heißt es mit Blick auf den prognostizierten Dauerregen konkret: „Von Schwaben bis zum Oberpfälzer Wald und südlich davon großräumig 40 - 70 l/qm. Im südlichen Schwaben und Oberbayern mit 60 - 90 l/qm verbreitet Überschreitung der Unwetterwarnschwelle. Von den Allgäuer bis zu den Werdenfelser Alpen nicht selten über 100 l/qm, in Nordstaulagen bis 150 l/qm.“ (fd)

