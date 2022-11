Kripo nimmt drei Betrüger fest – über eBay sollen sie fast eine Million Euro erbeutet haben

Die drei Verdächtigen sollen durch ihren Betrug auf eBay-Kleinanzeigen ordentlich Kasse gemacht haben. © IMAGO/Joko

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nimmt drei Männer wegen Bandenbetrugs in mehreren Fällen fest. Sie sollen die Hintermänner einer Gruppe von Geldwäschern sein.

Schweinfurt - In Schweinfurt ist den Behörden am Dienstag (15. November) ein Schlag im Kampf gegen eine Gruppe von Betrügern gelungen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilte, wurden drei aus Frankfurt am Main stammende Männer festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft. Ihnen wird der „gewerbsmäßige Bandenbetrug in zahlreichen Fällen“ sowie Geldwäsche vorgeworfen.

Kripo Schweinfurt ermittelt Hintermänner einer Geldwäscher-Gruppe - sie betrügen auf eBay-Kleinanzeigen

Schon seit Ende 2020 ermittelte die Kriminalpolizei Schweinfurt in dem Fall, damals noch gegen eine neunköpfige Gruppe, die im Verdacht stand, Geldwäsche zu betreiben. „Ihnen wird vorgeworfen, Bankkonten eröffnet und die Zugangsdaten ohne Kenntnis der tatsächlichen Verwendung an Dritte weitergegeben zu haben“, ließen Polizei und Staatsanwaltschaft verlauten. Die Beschuldigten im Alter von 20 bis 26 Jahren wurden scheinbar über einen Snapchat-Account zur Eröffnung der Bankkonten gegen Bezahlung angeworben.

Die drei Festgenommenen stellten sich jetzt als mutmaßliche Hintermänner heraus. „Den 19- bis 20-Jährigen wird vorgeworfen, sich zur gemeinsamen und massenhaften Begehung von Warenbetrugstaten zusammengeschlossen zu haben. Konkret ging es hierbei darum, hochpreisige Waren wie Playstations oder Grafikkarten auf der Internetauktionsplattform eBay-Kleinanzeigen zu inserieren und die Verkäufe - ohne tatsächliche Leistungsbereitschaft - über die Konten der Geldwäscher abzuwickeln“, berichteten die Behörden aus Bayern.

Die drei Verdächtigen erbeuteten durch ihre Betrugsmasche fast eine Million Euro

Um die Waren im Internet zu platzieren, hätten die drei vermeintlichen Betrüger bereits existierende Nutzeraccounts Dritter genutzt. Die Zugangsdaten wurden offenbar im Vorfeld durch unbekannte Hacker abgegriffen. Über die Messengerfunktion von eBay sowie WhatsApp sollen die Verdächtigen mit den Kaufinteressenten verhandelt haben. Um diese in Sicherheit zu wiegen, hätten sie in mehreren Fällen Fotos von Ausweisdokumenten anderer Betrugsopfer verschickt.

Eine eigens für den Fall gegründete Ermittlungskommission stieß auf mehr als 100 Konten, die die Beschuldigten bei ihren Warenbetrügereien verwendet haben sollen. Darauf konnten fast 2.000 Zahlungseingänge im Gesamtwert von über 900.000 Euro nachgewiesen werden. Die Beute sei „von den Tatverdächtigen bei Fernreisen, zum Kauf von Markenkleidung, bei der Anmietung von Nobelkarossen und generell für einen luxuriösen Lebensstil verbraucht“ worden. (jg)

