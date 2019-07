Motorrad in Teile gerissen: 21-Jähriger stirbt - Grausiger Unfall in Nordbayern

Große Kräfte müssen bei diesem grausigen Unfall gewirkt haben: In Franken prallte ein Biker mit seinem Motorrad in eine Felswand - die Maschine wurde in Teile gerissen.

Ebermannstadt - Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Montagabend in Oberfranken ereignet: Zwischen der Burg Feuerstein und der tiefer gelegenen Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) verlor ein Biker die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Sturz. Der 21-Jährige prallte gegen die Leitplanke und blieb schwerst verletzt auf der Straße liegen, wie die Polizei mitteilte.

Ein herbeigerufener Notarzt kämpfte am Unfallort um das Leben des jungen Mannes - letztlich erlag der Motorradfahrer aber noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz, wie die Nachrichtenagentur News5 von der Unfallstelle berichtete.

Fürchterlicher Motorradunfall in Oberfranken - Fahrer stirbt an Unfallstelle

Die Wucht des Aufpralls zeigte sich offenbar auch an den Schäden am Motorrad: Die Maschine riss drei einbetonierte Pfosten aus der Verankerung und zerschellte an einer Felswand - das Fahrzeug wurde in zwei Teile zerrissen.

Ein Gutachten soll helfen, die Unfallursache zu ermitteln. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09194/7388-0 entgegengenommen.

Schwere Motorradunfälle sind in der warmen Jahreszeit eine traurige Realität. Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitag auch in München zugetragen. Dort überrollte ein Lkw ein Motorrad. Im Landkreis Würzburg ging Ende Juni ein Motorrad nach einer heftigen Kollision in Flammen auf - zwei Menschen kamen ums Leben.

