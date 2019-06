„Musterhäftling“ legt plötzlich Feuer in Zelle - und verweigerte Beamten den Zutritt

Ein 23-jähriger Häftling steckte in der Justizvollzugsanstalt im oberfränkischen Ebrach seine Zelle in Brand. Dann wollte er verhindern, dass ihm geholfen wird.

23-jähriger Insasse legt Feuer in Einzelzelle

Er erschwerte den Beamten den Zutritt

Gefangener zündete Decken und ähnliche Gegenstände an

Häftling erleidet Rauchvergiftung und kommt in Spezialklinik

Ebrach - Er galt als „völlig unauffällig“, als Musterhäftling, sagt Anstaltsleiter Gerhard Weigand gegenüber merkur.de*. Die Tat kam deshalb überraschend: Ein 23-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt Ebrach (Landkreis Bamberg) hat am Montagabend seine Einzelzelle in Brand gesteckt.

Justizvollzugsbeamte bemerkten gegen 19 Uhr Rauch in seinem Haftraum. Als sie zu Hilfe eilen wollten, erschwerte der Gefangene ihnen den Zutritt zu der brennenden Zelle. Die Rauchentwicklung nahm zu, ein gefahrloses Betreten des Raumes war nicht mehr möglich.

Brand in JVA Ebrach: Feuerwehr rettet Gefangenen aus seiner Zelle

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten in die Jugendstrafanstalt an. Die Brandbekämpfer retteten den 23-jährigen Gefangenen aus der verrauchten Zelle und übergaben ihn an einen Notarzt. Gleichzeitig löschten sie den Schwelbrand. Der junge Mann hat Decken und ähnliches angezündet.

Er erlitt eine Rauchvergiftung und verletzte sich am Fuß. Wie News5 berichtet, wurde der Mann in Begleitung von Justizvollzugsbeamten mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg sowie die Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt wegen schwerer Brandstiftung.

Brand in JVA Ebrach: Gefangene dürfen Feuerzeuge in Zelle haben - sofern sie nicht als schwierig gelten

Die Jugendstrafanstalt in Ebrach ist die größte in Bayern. 337 Insassen verbüßen dort ihre Haftstrafe. „Wir sind gut aufgestellt, wenn es um den Umgang mit schwierigen Gefangenen geht“, sagt Anstaltsleiter Gerhard Weigand. Unter anderem werden dann die Feuerzeuge der Häftlinge sicher gestellt. Da der 23-Jährige allerdings nicht auffällig war, durfte er eines besitzen und in der Zelle rauchen. „In den Hafträumen gilt die gleiche Regelung wie in einer privaten Wohnung“, sagt Weigand in Anbetracht des bayerischen Nichtraucherschutzgesetzes. Lediglich in den Gemeinschaftsräumen gilt Rauchverbot. Somit dürfte der Gefangenen mit seinem eigenen Feuerzeug den Brand verursacht haben.

Es ist nicht der erste Brand in der Justizvollzugsanstalt Ebrach. Bereits 2017 haben Häftlinge Feuer gelegt und so einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Die Tat galt als Gefangenenmeuterei.

Auch der Mörder von Dominik Brunner, dessen Tat am 12. September 2009 deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte, war Insasse der JVA Ebrach.