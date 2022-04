Supermarkt in Bamberg muss nach 30 Jahren schließen – Inhaberin: „Es war mein Leben“

Von: Felix Herz

Seit 30 Jahren gibt es den „nah & gut“-Markt in Bamberg – nun muss er schließen © nah & gut Markt Döll / Facebook

Lange hatte man die Hoffnung nicht aufgegeben, jetzt herrscht Gewissheit: Der traditionsreiche Edeka-Markt „nah & gut Markt Döll“ in Bamberg muss schließen.

Bamberg – Noch im Januar hatte man an der Hoffnung festgehalten, noch irgendwie einen Nachmieter für den beliebten „nah & gut“-Markt in Bamberg zu finden. Vergebens, wie sich jetzt herausstellt – der Traditionsmarkt muss im Laufe des Aprils endgültig zusperren.

Ein herber Schlag für Brigitte Döll, die den Laden seit 30 Jahren leitet. Das kleine Geschäft sei ihr Leben gewesen, erzählt die 67-Jährige infranken.de. 1992 übernommen, stand „nah & gut Markt Döll“ im Haingebiet von Bamberg schon einmal vor dem Aus: 2006 war das, der Laden gehörte zu Spar und wechselte anschließend erfolgreich zu Edeka. Jetzt steht er wieder vor dem Ende – und diesmal ist es unausweichlich.

Bamberger Traditionsmarkt muss schließen: Kein Nachmieter gefunden

Weil Inhaberin Döll nun in den Ruhestand geht, suchte sie, immer verzweifelter, einen Nachmieter für ihren Laden. Erfolglos. 2021 hatte sie sogar jemanden gefunden, kurz vor Schluss habe ihn aber der Mietvertrag abgeschreckt. Döll selbst hätte noch von einem günstigen Mietvertrag profitiert, der deutlich bessere Konditionen beinhaltete, als für die Gegend inzwischen unüblich.

Ihrem Ruhestand blickt die 67-Jährige wehmütig entgegen, schildert sie infranken.de. Sie habe ihn sich anders vorgestellt, gerne hätte sie ihren Nachfolger eingelernt und den Laden guten Gewissens an die nächste Generation weitergegeben. Sechs Tage die Woche habe sie gearbeitet, am siebten Tag Büro gemacht – an die nun kommende freie Zeit müsse sie sich erstmal gewöhnen, so die Rentnerin in Spe.

Ende eines Tranditionsmarkts – Inhaberin beklagt Kaufbewusstsein

Es sei sehr schwierig gewesen, den „nah & gut“-Edeka rentabel zu halten. Die teuren Wochenendeinkäufe hätte die Kundschaft in den großen Supermärkten getätigt, in ihren kleinen Markt im Bamberger Hain seien die Menschen dann für kleine Einkäufe zwischendurch gekommen. Hier hofft sie, dass die Kunden ihr Bewusstsein schärfen – wer kleine Läden am Leben erhalten wolle, müsse sie auch angemessen unterstützen, so Döll. (fh)

