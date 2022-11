„Stolzer Pfandpirat“ schlägt in Neuburger Edeka erneut zu – mit Energy-Drink-Dosen

Fast 50 Euro Pfand bekam ein Mann bei einem Edeka in Neuburg an der Donau zurück. © Screenshot Reddit

194 Einwegdosen brachte ein Mann bei einem Edeka in Neuburg an der Donau zurück. Er heimste damit insgesamt 48,50 Euro ein, was guter Durchschnitt für ihn ist.

Neuburg an der Donau – Manchmal ist man einfach zu faul oder vergisst es schlichtweg, sein zu Hause angesammeltes Pfand zurückzugeben. Dann geht man plötzlich mit mehr Flaschen oder Dosen als man eigentlich tragen kann in den Supermarkt und wird wegen seines vielen Pfands schief angeschaut.

Dafür wird der Einkauf aber vermeintlich etwas billiger. So erging es nun wohl auch einem Mann aus Neuburg an der Donau (Landkreis Schrobenhausen), der beim dortigen Edeka El-Mustapha eine stattliche Summer für sein Pfand bekam. Der Mann ist sogar Wiederholungstäter.

Edeka-Kunde bekommt fast 50 Euro Pfand zurück - „Stolzer Pfandpirat“

Sage und schreibe 194 Einwegdosen á 25 Cent Pfand wandelte der Kunde in bares Geld um. Folglich bekam er für sein Pfandsammelsurium 48,50 Euro zurück. „Stolzer Pfandpirat“, lautete der Kommentar des Mannes auf Reddit, wo er seinen Pfandbon geteilt hatte. Es ist nicht das erste Mal, das der Reddit-User eine stolze Summe aus seinem Pfand machte. In den Kommentaren verriet der Mann, dass es sich wohl überwiegend um den Energy-Drink „Booster“ gehandelt hätte.

Während der Mann selbst zwar stolz auf das viele angesammelte Pfand war, waren die Kunden, die zu der Zeit womöglich hinter ihm warteten, wohl alles andere als begeistert. Bei Edeka gibt es allerdings keine offiziellen Vorgaben, wie viel Pfand maximal auf einmal zurückgegeben werden darf.

Einige weitere Reddit-User outeten sich in den Kommentaren ebenfalls als leidenschaftliche Pfandsammler und versuchten, den Pfandbon-Sub auf der Plattform aufrechtzuerhalten. Der Rekord eines Users liegt bei über 500 Euro. (jg)

