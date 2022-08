40.000 Produkte und 50 Meter lange Feinkosttheke: Edeka der Superlative eröffnet in Bayreuth

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Edeka hat in Bayreuth eröffnet – auf 3500 Quadratmetern. © meeco Communication Services

In Bayreuth hat ein neuer Edeka aufgemacht – inklusive Hofladen. Die Themen Nachhaltigkeit und Kundenfreundlichkeit stehen dabei ganz oben.

Bayreuth – Ein Edeka der Superlative hat Ende Juli im oberfränkischen Bayreuth eröffnet. „Attraktiv und zeitgemäß“, beschreibt der Konzern den neuen Edeka-Markt Schneider in der Justus-Liebig-Straße in einer Mitteilung.

Edeka in Bayreuth: 3500 Quadratmeter und rund 40.000 Produkte

Hier sollen keine Kundenwünsche mehr offen bleiben: Nachhaltigkeit und Kundenfreundlichkeit stehen dabei ganz oben. „Eine begrünte Dachfläche wird hier ab sofort nicht nur für einen positiven CO 2 -Abdruck stehen, auch die energieeffizientere Kälte-Wärme-Technik und ein ausgefeiltes LED- Beleuchtungssystem, zu einem Großteil betrieben mit vor Ort gewonnener Solarenergie, fließen in dieses Konzept mit ein“, heißt es in der Pressemeldung.

Patrick Schneider, Marktinhaber des neuen Edeka, erklärte: „Es ist unser bisher größtes Projekt“. Schneider betreibt gemeinsam mit seiner Familie bereits sechs Edeka-Märkte in der Region. Und groß ist im neuen Supermarkt so einiges: Auf 3500 Quadratmetern wird ab sofort das komplette Edeka-Vollsortiment mit gut 40.000 Produkten zu finden sein – viele davon stammen aus der Region.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Edeka in Bayreuth bietet 50 Meter lange Feinkosttheke und eine 24 Meter lange Frischetheke

Sogar Landrat Florian Wiedemann war bei der Eröffnung dabei: „Normalerweise ist es ja eher ungewöhnlich, dass ein Landrat zur Eröffnung eines Supermarktes kommt. Aber vor dem Hintergrund, dass es durch die Einrichtung eines eigenen Hofladens im Markt ein besonders breites Angebot an Produkten aus der Region gibt, freue ich mich ganz besonders über die Einladung zu diesem Ereignis.“

Auch Andreas Zippel, zweiter Bürgermeister von Bayreuth, war dabei. Besonders die 50 Meter lange Feinkosttheke, eine 24 Meter lange Frischetheke sowie das Gewürzangebot auf acht Metern Länge „werden die Kundinnen und Kunden begeistern“, ist er sich sicher.

Vor den Toren Münchens hat der größte Rewe-Markt Deutschlands eröffnet.

Edeka: Der größte Lebensmittelhändler im Porträt

Edeka-Markt in Bayreuth 3500 Quadratmeter 40.000 Produkte 50 Meter lange Feinkosttheke 24 Meter lange Frischetheke 300 Autostellplätze

Erneute Kehrtwende bei Josefs Nahkauf Box in Pettstadt. Der Mini-Rewe in der bayrischen Gemeinde darf nun doch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Edeka-Supermarkt in Bayreuth neben dm, Aldi und Backshop

Positiv kommt aus Zippels Sicht hinzu, dass es für Kunden neben dem Edeka-Markt ein breites, zusätzliches Angebot gibt. Immerhin befinden sich in der Nachbarschaft unter anderem ein dm, ein Aldi, Fleur Holland als Blumenshop, Intersport Gießübel, ein Café und ein Backshop der Bäckerei Kutzer im Vorkassenbereich. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.