EHC München vor Playoffs: „Appetitmacher für die Zukunft“

Teilen

Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Der EHC Red Bull München will mit dem Start der Eishockey-Playoffs Stück für Stück auch wieder die Zuschauer zurückgewinnen. „Die letzten eineindreiviertel Jahre ist sicher etwas verloren gegangen“, räumte Sportdirektor Christian Winkler am Donnerstag mit Blick auf die Corona-Pandemie ein. Fans hätten sich neue Hobbys gesucht oder wegen der Ansteckungsgefahr den Weg in die Halle gemieden.

München - „Ich hoffe, dass die Playoffs auch wieder Appetitmacher für die Zukunft sind.“

Der Hauptrundenzweite startet am Sonntag (19.00 Uhr/MagentaSport) in der eigenen Halle ins Playoff-Viertelfinale. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, kommt weiter. Die Meisterschaft ist das klare Ziel der Bayern. „Wir können es kaum erwarten, dass es am Sonntag losgeht“, verkündete Kapitän Patrick Hager.

Die Münchner wurden dreimal nacheinander Meister, in der vergangenen Saison waren sie aber überraschend früh am ERC Ingolstadt im Viertelfinale gescheitert. „Die Mannschaft hat zum Ende gezeigt, wozu sie imstande ist“, sagte Winkler über die Hauptrunde. „Wichtig ist, sich am Ende steigern zu können.“ dpa