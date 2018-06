Leiche liegt unbemerkt über Stunden in Weizenfeld neben viel befahrener Straße

Im Landkreis Dingolfing-Landau machten Passanten eine schreckliche Entdeckung. Sie fanden einen offenbar leblosen Motorradfahrer in einem Weizenfeld.

Eichendorf - Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verständigten die Zeugen sofort die Rettungskräfte. Für den 36-jährigen Mann aus Nürnberg kam aber jede Rettung zu spät.

Nun nimmt die Polizei an, dass der Mann hier unbemerkt seit den frühen Morgenstunden lag. Er war wohl in der Nacht auf Sonntag auf der Staatsstraße 2083 in Richtung Aufhausen mit seinem grauen BMW-Motorrad unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle und kam rechts von der Staatsstraße ab. Der Biker und sein Fahrzeug landeten in einem etwas tiefer liegendem Weizenfeld.

So dauerte es Stunden, bis die Leiche entdeckt wurde. Als der Notarzt, konnte nur noch der Tod des Mannes feststellt werden. Ob er bei einer schnelleren Auffindung eine Chance gehabt hätte, ist derzeit unklar.

Die Polizei ließ die Umgebung des Unfallortes mit einem Hubschrauber nach weiteren möglichen Opfern absuchen - ergebnislos.

Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls aufklären. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat dies angeordnet. Hinweise von Zeugen nimmt die Landauer Polizei unter der Telefonnummer 09951/98340 entgegen.

