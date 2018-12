An Heiligabend: Randale in bayerischer Abschiebehaft - zwei Häftlinge sorgen für Großeinsatz

In der bayerischen Abschiebehaftanstalt Eichstätt kam es an Heiligabend zu einem Zwischenfall.

90 Einsatzkräfte beteiligt

An Heiligabend haben zwei Häftlinge in einer Abschiebehaftanstalt in Bayern randaliert. Rund 90 Einsatzkräfte waren beteiligt. Der Schaden beträgt circa 100.000 Euro.