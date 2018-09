Schlimmes Unglück: Flugzeug stürzt ab - Piloten-Kollegen müssen Drama mit ansehen

Drama auf dem Flugplatz: In Bayern ist am Samstagnachmittag ein Flugzeug abgestürzt. Zwei Menschen wurden schwerst verletzt. Kollegen müssen das Unglück mit ansehen.

Eichstätt - Schlimme Szenen am Samstagnachmittag: Nach Informationen vor Ort stürzte auf dem Flugplatz in Eichstätt gegen 16.10 Uhr plötzlich ein Ultraleichtflugzeug ab. Beide Piloten erlitten dabei schwerste Verletzungen. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Der Unfallort wurde abgesperrt.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher unklar. Erwald Lenk, Vorsitzender des Fliegerclubs, kann sich den Vorfall nicht erklären. Das Wetter sei gut gewesen, erklärte Lenk dem Donaukurier. Zusammen mit seinen Kollegen erlebte er den Absturz hautnah mit.

Kriminalpolizei ermittelt wegen des Flugzeugabsturzes in Eichstätt

Ein Hubschrauber flog die beiden schwerst verletzten Piloten, die Mitglieder des Fliegerclubs sind, in ein Ingolstädter Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei in Ingolstadt ermittelt nun die Unfallursache. Die Unfallstelle und das Flugzeug nimmt ein Gutachter unter die Lupe. Das Ultraleichtflugzeug vom Typ WT9 gehört dem Fliegerverein. Bisher soll es mit der Maschine keine Probleme gegeben haben.

