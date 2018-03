Der „Automaten-Sprenger“ schlägt erneut zu: LKA vermutet Serientäter

Der Automatensprenger hat erneut zugeschlagen. Am Wochenende zerstörte der Unbekannte zwei weitere Ticketautomaten. Das LKA geht von einem Täter in allen sechs Fällen aus.

Eichstätt/Neuhof - Burgthann, Weißenohe und Grub hat es schon erwischt, am Wochenende folgten Eichstätt und Neuhof an der Zenn. Ein Unbekannter hat zwei weitere Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen zerstört. Insgesamt sind es mittlerweile sechs.

In der Nacht auf Sonntag wäre der Unbekannte dabei beinahe gefasst worden. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hörte um 2.30 Uhr an der Haltestelle Wasserzell bei Eichstätt laute Geräusche und sah einen Mann mit einem brennenden Gegenstand in der Hand, berichtet das Bayerische Landeskriminalamt (LKA). Als der Unbekannte flüchtete, verfolgte der 51-Jährige Bahn-Mitarbeiter diesen. Augenblicke später explodierte der Fahrkartenautomat und schleuderte den Fahrdienstleiter zu Boden. Er verletzte sich leicht. Der Täter konnte unerkannt in einem Fahrzeug flüchten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlug der Unbekannte direkt wieder zu. Um 5.30 Uhr berichtete ein Fahrgast von einem aufgesprengten Fahrkartenautomat an der Haltestelle Adelsdorf in Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim). In beiden Fällen beträgt der Sachschaden rund 30.000 Euro.

Beide Automaten in Grub zerstört

Bayernweit hat der Unbekannte im vergangenen Monat sechsmal einen Fahrkartenautomat zerstört. Angefangen hat er am 6. Februar in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) und am 9. Februar in Weißenohe (Landkreis Forchheim). Grub im Landkreis Ebersberg traf es dann besonders bitter. Innerhalb von zehn Tagen sprengte der Unbekannte gleich beide Fahrkartenautomaten (lesen Sie mehr auf merkur.de*). Da es hier nun keine Fahrkartenautomaten mehr gibt, bestätigte die Bahn dem Münchner Merkur, dass Schwarzfahren vorübergehend erlaubt ist. Am 6. März soll der erste Ersatzautomat aufgebaut werden (mehr dazu auf merkur.de*).

„Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Serientäter handelt“, sagte LKA-Sprecher Fabian Puchelt gegenüber unserer Zeitung. Vermutlich ist also ein Einzeltäter für alle sechs zerstörten Automaten verantwortlich. Um den Automatensprengungen ein Ende zu setzen, sucht das LKA dringend Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das LKA unter 089/1212-0 entgegen.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

