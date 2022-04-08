Українка допомагає біженцям від війни знайти квартиру в Мюнхені - і розповідає, кому найважче

Von: Natalia Aleksieieva

Teilen

Численні біженці прибули до Баварії під час війни в Україні. Олена Тісова допомагає з пошуком житла. Українська кореспондентка Наталя Алексєєва зустрілася з нею в Мюнхені.

Мюнхен - За останніми даними, до Баварії вже прибуло понад 100 тисяч українців. Всі вони потребують житла, харчування, одягу, а також інформації. Багато біженців від війни в Україні хочуть якнайшвидше повернутися додому і просять лише про тимчасовий притулок. Водночас питання з житлом з можливістю прописки стоїть особливо гостро, адже без прописки неможливо отримати тимчасовий дозвіл на перебування в Німеччині, який дає право працювати в країні та залишатися на плаву.

Mehrsprachige Artikel für Ukraine-Flüchtlinge Dank unserer ukrainischen Autorin Natalia Aleksieieva sind wir in der Lage für Geflüchtete potenziell relevante Informationen und Artikel mehrsprachig zu veröffentlichen. Hier geht‘s zur deutschen Version des Artikels.*

«Мені так хочеться, щоб всі ті, хто може надати допомогу з житлом і всі ті, хто так цієї допомоги потребує, знайшли один одного», - написала я вчора у своїй колонці в Münchener Merkur, «Новини з батьківщини: „Одеська влада просить не ходити на пляж, щоб не підірватися“,, – а сьогодні сталося диво, я познайомилася з неймовірною дівчиною, яка весь вільний час присвячує пошуку житла для українців.

(До речі: наш інформаційний бюлетень Баварії інформує вас про всі важливі новини в Баварії. Реєструйтеся тут)

Війна в Україні: молода українка з Мюнхена допомагає біженцям знайти житло

29-річна українка Олена Тісова із Мюнхена допомагає українським біженцям. © Наталя Алексєєва

Олена Тісова родом з України, їй 29 років, вона здобула дві вищі освіти за програмою подвійного диплому за спеціальністю «Міжнародна економіка» і з 2012 року живе в Німеччині. Останні три роки вона живе у Мюнхені й працює офіс-менеджером в ізраїльській компанії. Крім цього, оформила індивідуальний бізнес та стала відео-мейкером. Усі родичі Олени наразі перебувають в Україні.*

Два тижні тому вона вирішила створити телеграм канал (Sova отвечат) та відповідати на запитання людей, допомагати інформаційно: «У мене великий досвід з пошуку квартир. Я стільки разів переїжджала за своє життя. Я подумала, чому б не знайти квартиру, може комусь це допоможе».

Олена почала надсилати багато заяв, писати листи, робити запити. Один німець запропонував допомогу, Олена опублікувала фото квартири на своєму новому каналі та не могла повірити, що за ніч на нього підписалося понад 150 людей. «Я знала, що людям потрібне житло, але не думала, що інформація пошириться настільки швидко».

Зараз Олена займається пошуком житла кожну вільну хвилину. Дорога на роботу і додому триває три години, каже Олена під час розмови: «Я їм на ходу, вночі теж займаюсь пошуком житла». Попит на квартири набагато перевищує пропозицію. За два тижні ситуація на ринку суттєво змінилася. Знайти житло з кожним днем все складніше.

Війна в Україні: пошук квартири в Мюнхені для біженців - „Я готова допомогти в цій ситуації“

Спочатку Олена шукала лише ті квартири, які німці готові надати безкоштовно. Проте, провівши опитування на каналі, вона зрозуміла, що є біженці, які готові платити за житло. Наразі вона шукає як тимчасові безкоштовні притулки, так і приміщення, що здаються в оренду. „За два тижні близько 1000 осіб звернулися особисто до мене з проханням допомогти із житлом“, розповідає Олена редакції Merkur.de.

Про авторку Наталю Алексєєву Наталя Алексєєва (27) 7 березня втекла з Одеси до Мюнхена. Вона отримала велику допомогу і зараз живе в приймаючій родині. Її мета — якомога швидше стати на ноги. У своїй колонці вона розповідає про своє нове життя в Баварії – про новини й ситуацію на її українській Батьківщині. Свої тексти вона пише німецькою мовою. Історію втечі Наталі Алексєєвої від української війни* читайте тут. Всю інформацію та статті про становище українських біженців у Баварії* можна знайти на нашій тематичній сторінці.

Щоденно Олена надсилає десь 50-70 нових запитів. За два тижні вона зробила вже близько 1000 запитів і лише близько 40 організацій відповіло. 20 сімей Олені вже вдалося заселити у Мюнхені та інших містах: «Мені комфортно у цьому середовищі. Мені зручно, коли мені пише багато людей. Я хочу та можу допомогти».

Олена просить допомогу через різні канали: відправляє листи на офіційні вебсайти, звертається до готелів, студентських гуртожитків, будинків престарілих, підключає свої знайомства, робить оголошення в соціальних мережах: «Нещодавно мені почали писати німецькі сім‘ї, які за мого посередництва вже дали притулок українцям , і тепер їх знайомі чи друзі також хочуть надати таку допомогу».

Біженці в Мюнхені: «Українці дуже бояться. У Німеччині для них усе нове»

У ході розмови я зрозуміла, що робота Олени не закінчується на тому, щоб провести листування, зателефонувати орендодавцям, знайти квартиру, розмістити її на каналі, зв‘язати кандидатів на житло з тими, хто його надає. Важливо також допомогти двом сторонам досягти взаєморозуміння, адже менталітети різні: «Українці часто налякані, коли я пов‘язую їх з німецькими орендодавцями. Багато з них пишуть, що їм обов‘язково потрібна реєстрація місця проживання. Німецькі орендодавці цього не розуміють. Вони звертаються до мене з проханням пояснити, що відбувається. Все нормально, відповідаю я, їм просто потрібна прописка».

Українці дуже налякані. У Німеччині для них усе нове. Тому я намагаюся зменшити страхи та упередження у спілкуванні українців та німців.

Далі Олена повідомляє: «Українці дуже налякані. У Німеччині для них усе нове. Тому я намагаюся зменшити страхи та упередження у спілкуванні українців і німців. Я вже адаптувався. Я розумію українців і я розумію німців. Українці, які шукають житло, не мають такого досвіду».

Допомога, яку надає Олена, займає весь її вільний час. Але вона каже: «Мій день пройшов недаремно, якщо я змогла комусь допомогти. Це несправедливо жити на вулиці. Якось я сама ночувала на вокзалі, бо не могла знайти квартиру. Я знаю, яка це складна ситуація“.

Українка допомагає біженцям від війни у Баварії: розповідає, хто особливо потребує допомоги

Також Олена каже, що люди похилого віку особливо потребують допомоги. На жаль, їм ніхто не хоче надавати житло. Також непросто знайти квартири для сімей з кількома дітьми. Однак пошук особливо складний для людей з обмеженими можливостями: «Я написала у всі будинки для людей похилого віку. Я написала 30 листів і подумала, що може хтось виділить хоча б одну кімнату людям похилого віку. На жаль, відмовили всі».

Її прохання звучить так: «Я звертаюсь до людей, які живуть у Німеччині та хочуть надати допомогу українським біженцям. Якщо у вас є така можливість і ви готові допомагати та надати притулок, ви можете завжди вийти зі мною на зв‘язок, і я обов‘язково зв‘яжу вас із українцями». Хтось має стати сполучною ланкою між тими, хто готовий допомогти, і тими, хто так потребує цієї допомоги. Олена також закликає тих україно- та російськомовних людей, які живуть у Німеччині та мають вільний час, відгукнутися та допомогти їй приймати запити біженців та здійснювати пошук житла.

Наприкінці нашої розмови Олена зізнається: «У 17 років мені зробили операцію на серці і шанси вижити були дуже маленькі. Мені також сказали, що це диво, як я дожила до 17 років. Я не кажу, що я виконую якусь місію, але я хочу допомагати людям. Поки я живу, я можу робити все. Мені здається, що допомогти з квартирою – це така дрібниця, а для українців зараз це так важливо» (Наталя Алексєєва) *Merkur.de/bayern ist Teil von IPPEN.MEDIA.