Eine Million Euro Schaden bei Kirchen-Brand in Altmannstein

Altmannstein - Eine Million Euro: So hoch ist der Schaden, der bei dem Brand der Kirche in Altmannstein im Landkreis Eichstätt entstand. Jetzt steht die Klärung der Brandursache an.

Nach dem Brand in einer katholischen Kirche in Altmannstein (Landkreis Eichstätt) steht die Größenordnung des Schadens nun fest: Die Experten gehen von etwa einer Million Euro aus. Zudem teilte die Polizei am Montag mit, dass nach aktuellem Stand Brandstiftung ausgeschlossen werden könne. „Zur weiteren Klärung der Brandursache wird ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen“, hieß es.

Das Feuer hatte am Freitagmorgen Teile der Kirche im Ortsteil Steinsdorf zerstört. Die zwei Dachstühle der beiden Kirchenschiffe fielen den Flammen komplett zum Opfer - verletzt wurde niemand. Rund 80 Feuerwehrleute konnten den Brand nach rund drei Stunden löschen.

