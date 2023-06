Verletzte Frau aus dem Krankenhaus entlassen

Eine starb, eine überlebte durch ein Wunder: Opfer von Neuschwanstein waren auf Abschlussreise

Von: Johannes Welte

Eva L. (l.) starb, Kelsey C. (r.) überlebte die Attacke. © WiCyS/privat-facebook

Der Tod überraschte sie bei ihrer Abschlussreise: Die US-Bachelorandin Eva L. (21) und ihrer Kommilitonin Kelsey C. (22) wurden von einem Landsmann (30) bei Schloss Neuschwanstein in eine Schlucht gestoßen. Die Jüngere starb, die Ältere überlebte. Jetzt wird bekannt: Die Frauen hatten nach ihren Uni-Abschluss mit einer Europareise gefeiert.

Schwangau/Chicago - Unfassbare Trauer an der University of Illinois in Urbana-Champaign: „Unsere Familie der Universtät von Illinois trauert um den sinnlosen Tod von Frau L. und den Angriff auf Frau C.“, erklärt die Vize-Kanzlerin der Uni Robin Kaler in einem Statement. „„Beide hatten gerade im Mai ihren Abschluss gemacht und hätten einen so wichtigen Erfolg feiern können, ohne Angst vor einem so tragischen Ausgang haben zu müssen.“ Die Gedanken aller Kommilitonen und Lehrer seien bei den trauernden Familien. Die Uni liegt zwei Autostunden südlich von Chicago.

Neue Videos zeigen Bergung der Verletzten

Ein 30-jähriger US-Amerikaner hatte die beiden Bachelorandinnen am Mittwoch gegen 14.40 Uhr an der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein angesprochen (tz berichtete). Ein neu aufgetauchtes Video zeigt die Bergung.

Die Bachelorandinnen hatten auf ihrer Europa-Reise zum Abschluss ihres Studiums in einem Hotel an der Theresienhöhe in München Station gemacht und dort übernachtet, sie wollten bis Freitag dort bleiben Am Mittwoch hatten sie einen Ausflug zu Schloss Neuschwanstein gebucht.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei lockte der 30-Jährige die beiden auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, der zu einem Aussichtspunkt führt. Dort soll der Verdächtige die 21-jährige Eva L. vermutlich aus sexuellen Motiven heraus angegriffen haben. Als ihr Kelsey C. (22) zu Hilfe eilte, soll der Mann diese gewürgt und in die Schlucht gestürzt haben, das soll er dann auch mit der 21-Jährigen gemacht haben.

Blick von der Pöllatschlucht auf die Marienbrücke, sowie auf die Südfassade des Schlosses © IMAGO/MARC JOHN

Wie ein Wunder Kelsey C. vor dem Tod bewahrte

Die beiden Frauen stürzten etwa 50 Meter tief. Eva L. erlag den Verletzungen, die sie beim Sturz erlitt. Kelsey C. überlebte den Sturz offenbar nur, weil ein Baum ihren Fall in die Tiefe abbremste. „Ein Wunder, dass sie das überlebt hat“, so der US-Zeuge Eric Abneri, der die Bergung der Frauen und die Festnahme des Verdächtigen gefilmt hatte. Kelsey C. wurde mit Schnittwunden und Prellungen in der Unfallklinik Murnau eingeliefert und wurde bereits wieder entlassen.



Laut Daily Mail ist Eva L.s Vater nach München gereist. Es wird erwartet, dass ein Mitarbeiter des US-Konsulats die persönlichen Besitztümer abholt und ihm aushändigt. Erst im Mai hatten Eva L. und Kelsey C. ihre letzten Prüfungen in Informatik und Computertechnik hinter sich gebracht.



Verletzte Frau aus dem Krankenhaus entlassen

Die Polizei führt den Verdächtigen ab. © twitter Eric Abneri

Der verhaftete Tatverdächtige schweigt. Zeuge Eric sagte, jener habe bei der Festnahme blutige Kratzer im Gesicht gehabt. Laut Allgäuer Zeitung soll er in einer Oberstdorfer Pension übernachtet haben. Er sitzt wegen Mordes und versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er habe sich vor dem Ermittlungsrichter geäußert, so Thomas Hörmann, ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Zum Inhalt der Aussage sagte er nichts. Auch weitere Angaben zu dessen Person gibt es nicht.