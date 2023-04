„Eine Unverschämtheit“: Anonymes Flugblatt sorgt in Waldperlach für Ärger

Von: Carmen Ick-Dietl

CSU-Politiker Thomas Kauer (links) und Wolfgang Stefinger (rechts) stehen in keinem Zusammenhang mit dem Flyer eines anonymen Urhebers. © Oliver Bodmer und Jens Hartmann

Der Urheber eines anonymen Flyers macht Stimmung gegen die Nutzung eines ehemaligen Altenheims für wohnungslose Menschen – und nutzt dafür die Namen zweier CSU-Politiker.

München – Ein früheres Altenpflegeheim in Waldperlach könnte eventuell zur Unterbringung von wohnungslosen Menschen genutzt werden. Noch ist nichts entschieden, die Stadt München ist in der Prüfungsphase. Doch in Waldperlach macht bereits jemand per Flugblatt Stimmung gegen die Idee.

Unterkunft für wohnungslose Menschen: Heimbewohner in anderen Einrichtungen untergebracht

Das Heim, das über etwa 40 Betten verfügt, sei „geräumt“ worden. Die Stadt wolle hier bis „zu 100 wohnungslose Personen oder Haushalte, zum Beispiel Flüchtlinge“ unterbringen. Den Zusammenhang, der hier unterschwellig hergestellt wird, gibt es allerdings nicht. Das Heim wurde geschlossen, nachdem die Bauaufsicht 2018 Sanierungen angemahnt hatte, die aber für den damaligen Besitzer finanziell nicht zu stemmen waren.

Alle Heimbewohner wurden ihren Wünschen entsprechend in anderen Einrichtungen untergebracht. 2020 wurde die Immobilie dann verkauft. Der neue Eigentümer hat sie nun offenbar der Stadt zur Nutzung angeboten. Wer sich für eine „alternative Verwendung des Objekts“ einsetzen wolle, solle seinen Interessensvertreter kontaktieren, heißt es in dem Flugblatt.

„Das ist offen gesagt eine Unverschämtheit“: Urheber des Flyers bleibt vorerst unbekannt

Auch wenn dann BA-Chef Thomas Kauer (CSU) und der CSU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Stefinger mit ihren Kontaktdaten auf dem Zettel stehen, der Flyer stammt nicht von ihnen. Tatsächlich fehlen jegliche Angaben zum Urheber. „Jede Bürgerin und jeder Bürger kann und soll mich sogar kontaktieren, wenn Sorgen wegen eines Vorhabens im Wahlkreis bestehen“, erklärt Stefinger. Die Kontaktdaten seines Wahlkreisbüros seien kein Geheimnis.

Was ihn allerdings schon stört: „Dass der Eindruck erweckt wird – und ich fürchte bewusst – diese Flyer würden von mir stammen und das ist offen gesagt eine Unverschämtheit.“ Wer politisch etwas erreichen möchte, sollte mit offenem Visier kämpfen und nicht mit solchen Methoden. Inzwischen erreichen ihn bereits die ersten aufgeregten Stimmen mit der Aufforderung, sich gegen die Unterbringung zu positionieren.

„Stillos und feige“: CSU-Politiker stören sich an anonymen Flugblatt

„Mit anonymen Flugblättern Stimmung zu machen, ist stillos und feige“, empfindet auch Thomas Kauer. Die Diskussion verschiedener Nutzungsvarianten sei das Ergebnis von Immobilienspekulation. „Das ist in Waldperlach kein Einzelfall und wird vom Bezirksausschuss aufmerksam beobachtet.“ Wenn eine neue Nutzung beantragt werde, werde man sich dazu eine Meinung bilden.

Das städtische Sozialreferat bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, sich mit der angebotenen Adresse zu beschäftigen. „Hinsichtlich einer Unterbringung für bis zu 50 wohnungslose Personen.“ Insider reden von kranken und behinderten Menschen. Sollte die Überprüfung ergeben, dass das Objekt tatsächlich infrage kommt, muss der Stadtrat dem im Rahmen eines Standortbeschlusses formal zustimmen, betont die Stadt.

