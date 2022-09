Wut nach Söder-Post auf Instagram: „Kümmern Sie sich endlich“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder musste Kritik einstecken. © Screenshot Instagram/Markus Söder/Imago/Sven Simon (Collage: Merkur.de)

Markus Söder postete ein harmloses Essensfoto. Das kam nicht bei allen gut an. Der CSU-Chef wurde aufgefordert, in der Energiekrise endlich zu reagieren.

München - Markus Söder ist aktuell viel unterwegs. Bei der Einweihung des Innovationszentrums bei WIKA in Klingenberg schaute Bayerns Ministerpräsident ebenso vorbei wie bei der Michaelismesse in Miltenberg. Auch beim Politischen Frühschoppen in Aubing war er zu Gast.

Söder zu Besuch in Oberbayern: Weißwurst-Frühstück vor Rosenheimer Erntedank-Umzug

Nach dem Volksfest in Karpfham steht am Sonntag (4. September) auch ein Besuch des Rosenheimer Erntedank-Umzugs an. Vorab postete Söder sein Frühstück: „Super Start in den Tag: Stärkung mit Weißwürsten bei der Metzger- und Bäckerinnung vor dem Rosenheimer Erntedank-Umzug“, so der CSU-Chef. „Bayern steht zu Handwerk und Mittelstand. Meister und Master sind gleich wichtig. Bin selbst Kind des Handwerks: mein Vater war Maurermeister.“

Söder-Post zieht Kritik auf sich: „Kümmern Sie sich endlich“

„Einen tollen Tag für Dich und guten Appetit“, wünscht eine Followerin. Eine andere Frau kommentiert schlicht „Neid“. Doch für Söder gibt es nicht nur lobende Worte: „Viele Bäcker und Metzger haben jetzt schon Probleme mit den Energiekosten. Einige machen ihr Geschäft zu, weil sie die Kosten nicht mehr tragen können. Kümmern sie sich endlich und bringen sich ein. Auch Bayern alleine könnte seine Mitbürger unterstützen“, so die Kritik.

Kritik nach Söder-Post: „Wir Einzelhändler werden wieder vergessen!“

Der kritische Kommentar erhält auch sofort eine zustimmende Antwort: „Nicht nur die, was sollen wir vom Lebensmittelhandel sagen, bei uns laufen die Kühlungen und TK Truhen 365 Tage und das 24 Stunden. Die Stromkosten haben sich bei meinem Bruder verdoppelt, obwohl er jetzt erst für ca. 30.000€ neue stromsparende LED Lampen einbauen hat lassen. Wir Einzelhändler werden wieder vergessen!“ heißt es dort wütend. (kam)

