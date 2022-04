„Freedom Day“ in Bayern: Einzelhandel, Schule und ÖPNV – Wo entfällt die Maskenpflicht, wo bleibt sie?

Von: Katarina Amtmann

Mit dem Corona-“Freedom-Day“ fiel am Sonntag auch in Bayern vielerorts die Maskenpflicht - doch nicht überall. Ein Regelüberblick.

München - Markus Söder war in der Corona-Pandemie immer „Team Vorsicht und Umsicht“. Aktuell hat ganz Deutschland, aber besonders auch Bayern, mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Zähneknirschend verkündete der CSU-Chef Anfang der Woche trotzdem, dass viele Regeln in Bayern am Wochenende auslaufen.

Bei so vielen Regeln und Lockerungen ist es gar nicht so leicht, einen Überblick zu haben. Was gilt zum Beispiel für die Maskenpflicht? Wo entfällt sie, wo bleibt sie?

Corona-“Freedom-Day“ in Bayern - Doch hier bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen

öffentlicher Nahverkehr

Arztpraxen

Krankenhäuser

Pflegeheime

Flüchtlingsunterkünfte

und in ähnlichen „vulnerablen Einrichtungen“

„Freedom Day“ in Bayern: Corona-Maskenpflicht entfällt im Einzelhandel

Überall sonst entfällt die Maskenpflicht, zum Beispiel im Einzelhandel, in Freizeiteinrichtungen aller Art und in der Schule. Die Staatsregierung empfiehlt allerdings, in Innenräumen auch weiter Maske zu tragen, etwa im Handel, aber auch in Schulen außer im Klassenzimmer.

Das Auslaufen der strikten Corona-Regeln entspricht den Vorgaben im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz, das die Ampel-Parteien (SPD, Grüne und FDP) gegen viele Widerstände durchgesetzt hatten. Nach dem Auslaufen einer Übergangsfrist am 2. April können die Länder nur noch unter bestimmten Voraussetzungen strengere Regeln beschließen, nämlich wenn in einer „Gebietskörperschaft“ eine gefährlichere Virusvariante auftaucht oder eine Überlastung der Klinikkapazitäten droht. Das hat die Staatsregierung verneint - und darauf verzichtet, ganz Bayern oder auch nur einzelne Regionen zu Hotspots zu erklären. (kam/dpa)

