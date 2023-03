Bei Arbeit am Messgerät: Elektriker erleidet Stromschlag – und stirbt

Von: Katharina Brumbauer

Ein 51-Jähriger Elektriker ist bei Wartungsarbeiten in einer Lagerhalle tödlich verunglückt. Er hatten einen Stromschlag erlitten (Symbolbild). © IMAGO / Political-Moments

Er hat in einer Lagerhalle Maschinen gewartet und mit einem Messgerät gearbeitet. Dabei hat ein Elektriker aus Oberbayern einen tödlichen Stromschlag erlitten. Eine Obduktion muss nun die genaueren Umstände klären.

Fahlenbach – Ein Zeuge hat ihn leblos am Boden liegend aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Handwerkers feststellen. Am späten Freitagvormittag, 3. März, ist ein Elektriker bei Wartungsarbeiten in einer Lagerhalle im Rohrbacher Ortsteil Fahlenbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) tödlich verunglückt. Der Mann hatte einen Stromschlag erlitten.

Elektriker verunglückt tödlich: Verschulden dritter bisher auszuschließen: genauere Umstände klärt die Obduktion

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, hatte der Handwerker elektrische Maschinen überprüft. Der Kriminalpolizei Ingolstadt zufolge ist es zu dem Unglück gekommen, als der Elektriker mit einem Messgerät arbeitete. Hinweise auf ein Verschulden Dritter erkannten die Ermittler bisher nicht. Die genaueren Umstände des Todes des 51-Jährigen muss eine Obduktion klären. Die soll im Laufe der kommenden Woche stattfinden. (kb)

