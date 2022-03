Elmau: G7-Schloss wird zur Sperrzone - SPD klagt gegen Polizeiaufgabengesetz

Von: Dirk Walter

Teilen

Gut bewacht: 2015 wurde – wie hier zu sehen – um das Schlosshotel Elmau, Tagungsort des G7-Gipfels, ein Zaun gezogen. Das ist, als Bestandteil eines Sicherheitskonzepts, auch diesmal zu erwarten. © Christof Stache/afp

In drei Monaten findet der G7-Gipfel in Elmau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) statt. Rund um das Tagungsgelände wird wie schon 2015 eine Sicherheitszone eingerichtet.

Garmisch-Patenkirchen/München – Sicherheit wird groß geschrieben, wenn sich ab Sonntag, 26. Juni, die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zum Gipfel im Schlosshotel Elmau treffen. Wie schon 2015 ist mit schärfsten Kontrollen und Zugangsbeschränkungen zu rechnen. Es gibt zwei Sicherheitszonen, wie der Sprecher des Landratsamtes, Wolfgang Rotzsche, dem Münchner Merkur erläuterte.

Unmittelbar um das Hotel wird eine Sicherheitszone S1 gezogen, in die nur die Diplomaten und Regierungschefs Zugang haben werden. Etwas erweitert ist der Bereich S2, der den Zugangsweg bis nach Kranzbach umfassen wird. Eine Woche vor dem Gipfel, also wohl ab dem Wochenende 18./19. Juni, werde das Gelände abgeriegelt. Eine Allgemeinverfügung wird die Details regeln, sagt Rotzsche. „Sie kommt wahrscheinlich nach Ostern, wir brauchen nur noch die endgültige Gefahrenprognose von der Polizei.“

Auf Grundlage dieser Prognose, die wie 2015 wohl Aussagen zum Gefährdungspotenzial durch Linksextremisten, aber auch zum Gefahrenpotenzial infolge des Ukraine-Konflikts enthalten wird, sollen Akkreditierungen vergeben werden. Voraussetzung dafür wiederum ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung.

G7-Gipfel in Elmau: Neues Polizeiaufgabengesetz wird angewandt

Die SPD-Fraktion im Landtag nutzte das Sicherheitskonzept für Elmau zu einer Rundum-Kritik am neuen Polizeiaufgabengesetz, wie es seit 1. August vergangenen Jahres in Kraft ist. Viele Bestimmungen im neuen Gesetz seien problematisch, sagte der SPD-Rechtsexperte Horst Arnold. Das gelte nur nicht für den Elmau-Gipfel, sondern grundsätzlich. So sei unklar, bei welchen Großereignissen die Polizei diese Überprüfung anordnen könne, welcher Personenkreis überprüft werde und welche Daten abgefragt werden könnten. Jeder Journalist, jeder Mitarbeiter einer Catering-Firma oder auch Anwohner könnten betroffen sein. Die SPD wird – wie andere Parteien auch – gegen das Polizeiaufgabengesetz klagen, obwohl es das bayerische Innenministerium ohnehin schon nach einer ersten Kritik überarbeitet hat. Er wolle das Gesetz nicht komplett kippen, versicherte Arnold, sondern nur vernünftige Regelungen finden. So unbestimmt, wie es abgefasst sei, verursache es „teilweise körperliche Schmerzen“.

Der Jura-Professor Mark A. Zöller von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat die Klage für die SPD erarbeitet. Er kritisierte: „Man versucht immer wieder, maximalen Spielraum für die Polizei bei minimalen Grundrechtsschutz durchzusetzen.“ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) indes hält die Sicherheitsüberprüfungen beim G7-Gipfel für „unbedingt erforderlich“, wie er nach der SPD-Pressekonferenz erklärte. „Jedem Laien leuchtet ein, dass die Polizei selbstverständlich genau überprüfen muss, wer in die Nähe der Staats- und Regierungschefs kommt.“ - *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA