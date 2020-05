Frau (44) stirbt bei Badeunfall im Main - Ehemann verletzt sich bei Rettungsversuch schwer

Tragischer Badeunfall bei Eltmann: Rettungskräfte zogen eine leblose Frau aus dem Main - sie starb im Krankenhaus. Ihr Ehemann verletzte sich bei einem Rettungsversuch schwer.

Bei Eltmann (Landkreis Haßberge) kam es zu einem tragischen Badeunfall.

Eine leblose Frau wurde von Einsatzkräften aus dem Main gerettet - sie starb im Krankenhaus.

Ihr Ehemann verletzte sich bei einem Rettungsversuch schwer.

Eltmann - Am Montagabend (18. Mai) kam es bei Eltmann (Landkreis Haßberge) zu einem Badeunfall. Eine 44-Jährige kam ums Leben.

Die Frau sei am Montag im Main schwimmen gegangen, ihr 58-jähriger Ehemann habe am Ufer gewartet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Tragischer Badeunfall im Main: Polizei rettet Frau bei Eltmann aus Fluss

Als die Bewegungen der Frau immer unsicherer wurden, wollte der Mann seiner Frau zu Hilfe eilen. Er verletzte sich dabei aber noch am Ufer am Bein. Er zog sich laut News5 eine schwere Beinfraktur zu.

Passanten alarmierten gegen 20.30 Uhr die Rettungskräfte. Die zuerst am Einsatzort eintreffenden Polizeistreife konnte nach kurzer Suche eine Person im Wasser ausfindig machen. Mithilfe eines kurzfristig organisierten Ruderbootes konnten eine Polizeibeamtin und ein Anwohner die regungslose Frau an Land bringen, wie News5 berichtet.

Badeunfall im Main bei Eltmann: Frau wird reanimiert - stirbt jedoch im Krankenhaus

Zwar konnte die 44-Jährige erst noch reanimiert werden, starb aber kurz darauf im Krankenhaus. Die genaue Todesursache muss noch ermittelt werden.

Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte mehrerer Ortsgruppen der BRK Wasserwacht des Landkreises Haßberge, zwei Rettungswagen zusammen mit einem Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr.

