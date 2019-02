„Drachenlord“: Behörde stoppt Live-Streams - Youtuber reagiert sofort

Dazu hat er Herr Danisch was geschrieben: "Medienverbote etablieren sich in Deutschland." -

"...das Rechtskonstrukt der Rundfunklizenz nicht dazu da, eine Inhaltskontrolle oder Zensur auszuüben, sondern das knappe Gut der

Sendekapazitäten an die zu verteilen, die auch ernsthaft senden. Das bezieht sich auf Frequenzen in der Luft und im Kabel, wo man ja nicht

beliebig viele Programme senden kann, aus technischen und aus finanziellen Gründen. Im Internet existiert dieses Problem aber nicht. Da kann man so viele Streamingangebote anbieten, wie man will, denn wenn sie nicht gesehen werden, nehmen sie ja auch keine Kapazität weg, weil sie im Gegensatz zu Broadcast-Medien wie Funk und Kabelfernsehen nur dann übertragen werden, wenn sie auch tatsächlich genutzt werden, und nicht schon per se Bandbreite belegen." Hier werden also Äpfel mit Birnen verglichen. Die Nummer mit der Rundfunklizenz ist mehr als nur vorgeschoben, denn sonst müsste jeder, der mehr als 500 Zuschauer bei einem Live-Stream hat, vorher eine Lizenz beantragen. Und was ist mit denen, die aus dem Ausland senden, aber weltweit empfangen werden können? Muss ein neuseeländischer Youtuber in D. eine Rundfunklizenz beantragen, sonst ist seine Sendung in D. nicht empfangbar, bzw. wird vom Staat geblockt? Wie im Iran oder Nordkorea? Meine Meinung: Wir bewegen uns in eine Richtung, die niemand ernsthaft einschlagen will, es sei denn, er möchte in einem totalitären Staat leben. Noch werden irgendwelche Rechtsnormen (und "Messwerte") verbogen, um die Bürger zu gängeln. Irgendwann muss man sich noch nicht mal mehr diese Mühe machen. Und das könnte schneller gehen, als wir es uns vorstellen können (schaut Euch einfach an, wer ans Bundesverfassungsgericht berufen wird [Interview, Juli Zeh in der "Süddeutschen"]). Wacht endlich auf, morgen könntet auch Ihr dran sein.