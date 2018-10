Wieder „Schanzenfest“ beim „Drachenlord“: Ganzes Dorf abgeriegelt

Zwei Monate, nachdem die Polizei mit einem Großeinsatz den „Drachenlord“ und sein Dorf schützen musste, wollen sich wieder Menschen versammeln. Doch diesmal kommt den Hatern jemand zuvor.

Altschauerberg - An jeder Ecke stehen Polizeifahrzeuge. Uniformierte patrouillieren auf den Straßen des 40-Seelen-Dorfes Altschauerberg, das zu Emskirchen im Kreis Neustadt an der Aisch gehört. Außer den Beamten wagt sich kaum einer auf die Straße: Für dieses Wochenende war wieder ein „Schanzenfest“ beim „Drachenlord“ angekündigt.

Das kleine Dorf in Mittelfranken kommt nicht zur Ruhe. Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass hunderte Menschen nach Altschauerberg kamen, um gegen Rainer W. zu demonstrieren. W. hat als YouTuber „Drachenlord“ traurige Berühmtheit erlangt. Seine Videos und die Reaktionen darauf sind seit Jahren Gegenstand der Berichterstattung, weil W. nicht nur im Netz polarisiert, sondern im realen Leben angefeindet und bedroht wird. Warum die Situation eskalierte, lesen Sie hier.

„Drachenlord“ in Emskirchen: Polizei riegelt gesamtes Dorf nach Demo-Aufruf ab

Anders als im August, als die Polizei dutzende Platzverweise aussprach und einen Teil der aus ganz Deutschland angereisten Menschen einkesselte, bleibt es an diesem Wochenende ruhig in Altschauerberg. Das liegt auch am frühzeitigen Eingreifen der Polizei: Sämtliche Zufahrten wurden gesperrt, Einwohner mussten sich ausweisen, es gab Kontrollstationen. Das USK, Einheiten der Bereitschaftspolizei und Hundeführer waren am Samstag vor Ort. Zu eine Demo kam es gar nicht erst - doch der Großeinsatz dauerte bis Sonntagmorgen.

Polizeisprecher Rainer Seebauer vom Präsidium Mittelfranken sagt: „Im Internet hatte es mehrere Termine gegeben, an denen hier Veranstaltungen stattfinden sollten. Dieser Samstag ist als wahrscheinlichster übrig geblieben. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Anwohner von Altschauerberg zu schützen.“

Der „Drachenlord“ will nicht aufgeben

Seit W. 2015 seine Adresse veröffentlichte und seine Hater - also seine Gegner - aufrief vorbeizukommen, kamen die Menschen in Scharen. Es gab Sachbeschädigungen, Beleidigungen - und Morddrohungen. Unter den unerwünschten Besuchern leidet das gesamte Dorf.

Offenbar ahnte Rainer W. nicht, wie sehr sich seine Hass-Community auf ihn eingeschossen hat. Ans Aufgeben denkt der „Drachenlord“ trotzdem nicht. Bereits nach dem Aufmarsch im August sagte er in einem Stream auf der Plattform YouNow: „Sonst sehen die Hater, dass sie Erfolg mit ihren Aktionen haben. Wenn ich mich jetzt drücken würde, dann würde ich vermutlich endgültig zerbrechen.“