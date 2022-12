Maskenpflicht fällt am Samstag im ÖPNV – und bleibt trotzdem vielerorts in Bayern bestehen

Von: Thomas Eldersch

Eine der ältesten Corona-Regeln fällt an diesem Wochenende in Bayern. Im ÖPNV muss keine Maske mehr getragen werden – sollte aber. Darüberhinaus bleibt die Maske vielerorts in Bayern Pflicht.

München – Lange Zeit galt Bayern als Vorreiter im Bereich Corona-Regeln. Kaum hatte man sich in Berlin auf der Ministerpräsidentenkonferenz auf ein Vorgehen gegen das Virus geeinigt, preschte Bayern mit hoher Wahrscheinlichkeit tags drauf vor und verschärfte die Regel. Söder war der harte Hund der Corona-Maßnahmen. Jetzt ist Bayern wieder Vorreiter – aber diesmal beim Aufheben der Corona-Regeln.

Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern

Am Samstag, 10. Dezember, endet nach knapp zweieinhalb Jahren die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das beschloss am Dienstag das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU). „Das Infektionsschutzgesetz des Bundes bietet nur wegen Corona eine ausdrückliche Grundlage für eine allgemeine Maskenpflicht. Zur Bekämpfung bereits lange bekannter, regelmäßig saisonal auftretender Krankheitserreger wie Influenza und RS-Virus sieht das IfSG keine Befugnis für allgemeine Maskenpflichten vor“, sagte Gesundheitsminister Holetschek (CSU) im Anschluss.

Nachdem die Maskenpflicht fällt, appelliert der CSU-Minister nun an seine Bürger. „Statt Maskenpflicht setzen wir jetzt auf Eigenverantwortung und Rücksichtnahme. Klar ist: Masken schützen vor Atemwegsinfektionen“, sagte Holetschek am Freitag in München. Gemeinsam mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) appelliere er daher, in den Verkehrsmitteln des ÖPNV weiterhin eine Maske aufzusetzen – auch, wenn es keine Pflicht mehr sei. „So helfen alle mit, sich selbst und vor allem besonders gefährdete Menschen zu schützen – nicht nur vor Corona, sondern auch vor dem Influenzavirus und dem RS-Virus, die beide momentan stark verbreitet sind.“

Maskenpflicht besteht weiter in überregionalen Zügen

Aber Zug ist nicht gleich Zug. Vorsicht, wenn man beispielsweise mit dem ICE unterwegs ist. Denn die Maskenpflicht im Fernverkehr gilt weiterhin. Also in allen Zügen, die bundesweit oder sogar europaweit unterwegs sind, heißt es weiter Maske tragen. Zudem gelten weiterhin bis zum 7. April FFP2-Maskenpflichten in vulnerablen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern, sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen.

Auch für Beschäftigte in bestimmten medizinischen Einrichtungen sowie Bewohner und Besucher von bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen müssen in Bayern weiter Masken tragen. Positiv auf Corona getestete Personen sind ebenfalls weiterhin verpflichtet, eine Maske zu tragen – auch im ÖPNV. (tel mit dpa)