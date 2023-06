Energie-Umstieg in Bayern: Batteriespeicher so groß wie Einfamilienhäuser geplant

Von: Felix Herz

Um Leistungsschwankungen auszugleichen, sollen in Bayern riesige Batteriespeicher entstehen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Sie sollen so groß wie Einfamilienhäuser sein, Leistungsschwankungen im Netz ausgleichen – und in Südbayern gebaut werden: neue Großbatteriespeicher.

München – Der Umstieg auf Photovoltaik wird vorangetrieben. Doch nicht immer weht der Wind, nicht immer scheint die Sonne. Leistungsschwankungen im Energienetz sind daher nicht ausgeschlossen. Um diese auszugleichen, sollen in Südbayern nun gewaltige Batteriespeicher gebaut werden.

Batteriespeicher in Bayern: Speichereinheiten in Einfamilienhaus-Größe

Mal produzieren die Windkraftwerke im Norden der Bundesrepublik ein großes Mehr an Strom, mal gibt es zu wenig. Es sind Leistungsschwankungen, die für Probleme im Stromnetz sorgen können, Überlastungen können zum Beispiel Schäden an den Leitungen nach sich ziehen. Um dem entgegenzuwirken, baut der Übertragungsnetzbetreiber Amprion einen „dezentralen Netzbooster“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung auf der Website des Unternehmens.

Laut BR sollen diesen Netzbooster zehn einzelne Speichereinheiten bilden, die etwa so groß wie ein Einfamilienhaus sind. Sie sollen größtenteils im Bezirk Schwaben sowie in den oberbayerischen Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau stehen. „Die dezentralen Module bieten eine Gesamtleistung von rund 250 Megawatt“, schreibt Amprion dazu in der Pressemitteilung. Ab dem Jahr 2026 sollen sie eingesetzt werden.

Experte kritisiert Bundesrepublik – Stabilisierungsprobleme dem verschlafenen Netzausbau geschuldet

Gegenüber dem BR kritisierte Stephan Bosch, Experte für erneuerbare Energien der Uni Augsburg, den Netzausbau der Bundesrepublik. Die Stromtrassen werden nicht schnell genug ausgebaut, sie hätten ermöglicht, den überschüssigen Strom aus dem Norden nach Süden zu transportieren. Übergangsweise sollen nun also die Großbatterien diese Probleme lösen. (fhz)

