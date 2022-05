Aiwanger stellt Bayerns „Energieplan“ im Landtag vor – und äußert sich zur umstrittenen 10H-Regel

Von: Tanja Kipke

Aiwanger präsentierte am Dienstag Bayerns neuen „Energieplan“ im bayerischen Landtag. (Archivbild) © Josefine Kaukemüller/dpa

Nach Druck von allen Seiten hat Bayern einen neuen „Energieplan“ verabschiedet. Wirtschaftsminister Aiwanger stellte diesen am Dienstag im Landtag vor.

München – Die bayerische Staatsregierung hat einen neuen „Energieplan“ verabschiedet. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stellte ihn am Dienstag im Landtag vor. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich bereits vor zwei Wochen zum neuen Konzept geäußert und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewarnt. Der Plan steht unter dem Motto „Sicher, bezahlbar, erneuerbar“.

Bayerns neuer „Energieplan“: Aiwanger appelliert in Regierungserklärung an Bund

In seiner Regierungserklärung geht Aiwanger zuerst auf den Punkt „Sicherheit“ ein. Aiwanger sagt, man habe sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene Herausforderungen, die man gemeinsam bewältigen müsse. Die Versorgungssicherheit der Energie werde immer wichtiger. Die bayerischen Gasspeicher lägen aktuell bei rund 37 Prozent. Oberste Priorität sei, diese Gasspeicher zu befüllen. Aiwanger appelliert bei diesem Punkt direkt an die Bundesregierung, „hier jetzt schnellstmöglich klar Schiff zu machen“. Die Versorgungssicherheit sei in Bayern sonst nicht mehr gesichert.

Zum Thema „Bezahlbarkeit“ sagt Aiwanger: „Wir haben mittlerweile eine Inflation von 8 Prozent in Bayern.“ Der angekündigte Tankrabatt zum 1. Juni scheint aktuell etwas zu verpuffen, so der Minister. Aiwanger zeigt sich skeptisch, ob die Vorstellung des Bundes wirklich so eintreffe und der Spritpreis sinken werde. Man müsse nicht nur die Privatleute entlasten, sondern auch in der Wirtschaft anfangen: „Der breite Mittelstand ist noch außen vor, die Steuern müssen runter“.

Video: Klimaneutral bis 2040: Kann Bayern das schaffen?

Aiwanger stellt Bayerns „Energieplan“ im Landtag vor: Erneuerbare Energien werden ausgeweitet

Eine Ausweitung der erneuerbaren Energien in Bayern sei dringend notwendig. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien solle bis zum Jahr 2030 verdoppelt werden. Zur Windkraft sagt der Minister, es sei klar, dass Bayern mehr Windkrafträder brauche. Man wolle Windkraft demnach auf „großer Breite“ ermöglichen, aber die Kommunen und Gemeinden nicht völlig aus der Entscheidung herauslassen. Zwei Prozent der Landesfläche sollen laut Bundesvorgabe für Windkraft verwendet werden. Die jetzige 10H-Regel solle daher dort ausgesetzt werden, wo es möglich ist, also zum Beispiel in Gewerbegebieten. Ausnahmen werden also erlaubt, um die Vorgaben des Bundes einzuhalten.

Aiwanger betont, dass Bayern neben Windkraft auch Fotovoltaik, also Stromerzeugung aus Solarenergie, bis 2030 enorm ausbauen will. Verstärkt solle hierbei auf „Agri-PV“ gesetzt werden. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Nutzung von Flächen für die Landwirtschaft und die Energiegewinnung. (tkip)

