Energiekrise bedroht Bayern: Söder nennt Drei-Punkte-Plan zur Rettung - und fordert „Independence Day“

Von: Katharina Haase

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Die Energiekrise, die der Ukraine-Krieg mit sich bringt, lässt sich nur schwer abwenden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nennt nun drei Punkte, die dabei helfen sollen.

München - Bereits mehr als fünf Wochen ist es her, seit der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen den Einmarsch in die Ukraine befohlen und damit einen Krieg heraufbeschworen hat. Während die ukrainische Bevölkerung unter dem Bombenhagel und der Gewalt der russischen Soldaten leidet und immer mehr Menschen ihr Heimatland Richtung Westen verlassen, bekommt auch Europa die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Vor allem die Energieversorgung ist durch die Abhängigkeit von russischem Gas schwer betroffen.

Energiekrise durch Ukraine-Krieg: Söder fordert „Independence Day“ von russischen Lieferungen

Seit Ausbruch des Krieges sind die ohnehin bereits gestiegenen Preise noch einmal in die Höhe geschossen. Heizen und Autofahren wird damit für manche Menschen beinahe zum Luxus. Die Bundesregierung hat bislang kein klares Konzept vorgelegt, wie man die Kriese möglichst schnell stoppen oder zumindest aufhalten könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) hat nun auf seinem Instagram-Profil ein Video veröffentlicht, in dem er einen Drei-Punkte-Plan präsentiert, wie man dieses Ziel doch noch erreichen könnte.

Man habe in den letzten Jahren viel Zeit in das Erreichen der Klimaschutzziele investiert, so Söder in dem Video, doch nun gelte es Versorgungssicherheit und Preisstabilität zu sichern. Besonders wichtig sei es, dass diese unabhängig von russischen Energielieferungen sei. Die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Gaslieferungen ist seit Jahren ein großer Diskussionspunkt, der nun an neuer Brisanz gewinnt, denn jeder Cent, den Deutschland für russisches Gas zahlt, könnte von Putin investiert werden, um den Krieg in der Ukraine weiter voranzutreiben.

Ausstieg aus der Kernenergie: Söder will Kraftwerke laufen lassen - „Frieren für den Frieden“ keine Lösung

Deshalb fordert Söder einen „Independence Day“ in Deutschland, an dem das Land vollkommen frei und unabhänig von Russlands Energie agieren kann. Die Bundesregierung stehe hier in der Pflicht, vernünftige Energiepläne vorzulegen. Dafür, so Söder, gelte es drei wichtige Punkte zu beachten.

Zum einen sollten auch Gaslieferungen aus anderen Teilen der Welt, sowie Flüssiggas und Gas aus eigenem Vorkommen in Betracht gezogen werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war bereits nach Katar gereist, um dort über eine etwaige Versorgung Deutschlands mit den dortigen Rohstoffen zu verhandeln.

Söder warnt vor fehlenden Energieplänen: „Wird kalt und vor allem teuer“

Zudem sollten Kernkraftwerke noch nicht abgeschaltet werden, vor allem jetzt wo der Energiebedarf durch E-Mobilität und Digitalisierung immer weiter steige. „Frieren für den Freiden“ könne nicht die Lösung sein. Zudem seien Kernkraftwerke CO2-freundlicher, als Kohlekraftwerke. Für jedes der drei noch bestehenden Kernkraftwerke müssten als Ersatz 1000 Windräder gebaut werden. Dies sei bis zum kommenden Jahr kaum zu schaffen, so Söder. Als dritten Punkt nennt der Ministerpräsident schließlich die Förderung von Heimatenergien, wie Wind- und Sonnenkraft.

Zum Abschluss wirbt Söder für einen „nationalen Energiekonsens“. Bayern werbe für eine „klimafreundliche, preissichere Energie“. Die Versorgungslage für die Bürger müsse gesichert sein, so Söder, denn sonst würde es am ende nur kalt und „vor allem teuer“. kah

