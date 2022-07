Wohnungsgesellschaft in Bayern dreht Mietern das Gas ab – „Tun das, was jeder zweite Hauseigentümer auch tut“

Von: Felix Herz

Eine Wohnungsgesellschaft stellte ihren Mietern in Coburg das Gas für die Heizung ab (Symbolbild). © Christian Ohde / IMAGO

Die Energiekrise dauert an, Sorgen vor leeren Gasspeichern im Winter beschäftigen die Menschen. Eine Wohnungsgesellschaft in Coburg ergriff nun Maßnahmen.

Coburg – Steigende Preise und der drohende Lieferstopp aus Russland: Gas ist eines der zentralen Themen, die das Nachrichtengeschehen dieser Tage bestimmen. Die große Sorge ist, im Winter vor leeren Beständen zu stehen. Daher werden schon jetzt verschiedene Maßnahmen ergriffen, um einer Knappheit vorzubeugen. Angefangen bei politischen Entscheidungen, über wirtschaftliche Deals, bis hin zu Einschränkungen im Lokalen.

Maßnahme in der Energiekrise: Wohnungsgesellschaft stellt Gas ab

Während die Administration in Regensburg über drastische Schritte nachdenkt, schaltet Augsburg bereits Ampeln und Brunnen ab. Das Ziel: Möglichst viel Gas an den Stellen sparen, wo es im Sommer nicht weh tut, um so die Vorräte für einen Ernstfall – zum Beispiel eben der Gas-Lieferstopp aus Russland als Reaktion auf die deutschen Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg – zu füllen.

In dieselbe Furche schlägt nun eine Coburger Wohnungsgesellschaft. Sie stellt 2.800 Mietern das Gas zum Heizen ab. Mit diesem Schritt will die kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Coburg Brennstoff einsparen. Zudem wolle man einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten, so Wohnbau-Geschäftsführer Christian Meyer.

Kein Gas zum Heizen für 2.800 Mieter in Coburg

Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Mieter im Sommer ihre Wohnungen unnütz heizen, zum Beispiel wenn sie verreisen und aus Versehen die Heizkörper laufen lassen oder wenn sie in kühleren Sommernächten bei offenem Fenster schlafen und dann die Heizung anspringt. Und bei den aktuellen Temperaturen sollte es für die meisten Mieter tatsächlich kein Problem sein, auf das Heizen zu verzichten.

Laut Meyer könne man nicht vorhersagen, wie hoch das Einsparpotenzial beim Abschalten über die Sommermonate sein werde. Er hofft jedoch auf spürbare Effekte. „Wir tun das, was vermutlich jeder zweite Hauseigentümer auch tut - wir schalten im Sommer die Heizung ab.“ (fhz)

