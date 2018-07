Enkel und Sohn sturzbetrunken mit Omas Auto unterwegs

Für eine Spritztour haben Enkel und Sohn das Auto einer 66-Jährigen in Unterfranken entwendet. Beide hatten reichlich Promille im Blut.

Untermerzbach - Die Frau hatte bereits die Polizei gerufen, weil die beiden ohne ihre Erlaubnis weggefahren seien. Zudem hätten diese Alkohol getrunken und keinen Führerschein, gab sie am Freitag an. Nachdem die Fahndung erfolglos verlief, meldete die 66-Jährige nach einigen Stunden auch die Rückkehr ihrer Verwandten bei der Polizei. Als eine Streife eintraf, tranken diese in einer Scheune in Untermerzbach (Landkreis Haßberge) Bier.

Rund zwei Promille Alkohol im Blut wurden bei dem 23-jährigen Enkel gemessen. Bei seinem 30-jährigen Onkel, dem Sohn der Autobesitzerin, waren es drei Promille, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

