„Irgendwer hat das Tor offen gelassen“: Känguru-Flucht im Bayerischen Wald endet nach mehreren Wochen

Von: Manuel Rank

Teilen

„Wer hat Toni gesehen?“: Wochenlang suchte ein Hotel in Bayern nach dem ausgebüxten Känguru-Vater – jetzt ist der eigenständig zurückgekehrt.

Update 28. Juli, 19.30 Uhr: Nach mehreren Wochen in Freiheit ist ein Wallaby aus Bischofsmais im Bayerischen Wald zu seiner Familie zurückgekehrt. Das Tier sei in der Nacht zum Freitag mit Haferflocken und Mangoriegeln in sein Gehege gelockt worden, teilte das Hotel Wastl-Säge im Landkreis Regen mit, wo das Männchen mit seiner Partnerin Vroni und einem Jungtier wohnt.

Das Känguru-Männchen war nach Angaben der Eigentümer am 8. Juni entlaufen (siehe Ursprungsmeldung). „Irgendwer hat das Gitter offen gelassen“, hieß es vom Hotel. Anschließend wurde es immer wieder gesichtet, konnte aber nicht eingefangen werden. „Toni war immer schneller und huschte wieder in die Wälder.“ In den vergangenen Tagen ließ sich das Wallaby immer wieder am Gehege blicken. Doch erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kehrte es ganz zurück. „Die letzte Hürde über den Bretterzaun hat Toni selbst übersprungen“, so das Hotel.

„Achtung! Känguru auf Abwegen!“: Hotel starte Suchruf über soziale Netzwerke

Ursprungsmeldung:

Bischofsmais – Es war der Tag von Fronleichnam. Ein Tag, der für die Besitzer eines Familienhotels im Bayerischen Wald traurig enden sollte. Wie jedes Jahr feuerten Schützenvereine in ganz Bayern Salutschüsse ab als Ehrenbezeugung der Schützen zu christlichen Festen. Auch in dem kleinen Örtchen Bischofsmais ertönten die Böllergeräusche und zerrissen die Stille in dem Dorf in Bayern für einen Moment.

Hier sind Papa Toni, Mama Vroni und der Nachwuchs noch vereint. Seit ein paar Tagen wird Toni vermisst. © Familienhotel Wastlsäge/Petra Braeucker

An diesem Tag fand auch die tägliche Tierfütterung im Familienhotel Wastlsäge statt. Kinder – und natürlich auch Erwachsene – können dabei Hühner, Hasen, Ziegen, Minischweine und eben Kängurus füttern. Doch an diesem Tag sei das Gatter des Streichelzoos mit den Tieren nicht richtig verschlossen gewesen. Das erzählte Petra Braeucker vom Familienhotel Wastlsäge dem Bayerischen Rundfunk. Der laute Knall habe den Känguru-Papa Toni wohl so erschreckt, dass er ausgebüxt sei – weg vom Familienhotel und vor allem weg von seiner Känguru-Familie.

Seine Familie vermisst ihn – Weibchen „Vroni“ frisst nicht mehr

Seitdem ist Toni verschwunden – er fehlt im Familienhotel. „Wir selber, das Personal und der Chef, sind schon sehr traurig, weil Toni ein Familienmitglied ist. Er hat seine Familie noch da – mit Mutter und Kind“, sagt Sandra Klaß vom Hotel Wastlsäge im Gespräch mit dem Sender RTL.

Besonders die Känguru-Mutter – seine Lebensgefährtin Vroni – nehme es sehr mit, dass Toni nicht mehr bei ihnen ist. „Sie hat sehr viele Tage lang nur am Zaun vom Gehege gesessen, wo er raus ist, und hat sehr wenig gefressen. Aber dann ist der Mutterinstinkt bei ihr stärker geworden, dann hat sie sich wieder um Schnucki gekümmert – mittlerweile frisst sie wieder ganz gut“, so Klaß gegenüber RTL.

Damit Toni – ein Tier der Känguru-Gattung Wallaby – möglichst bald wieder bei seiner Familie ist, wendeten sich die Besitzer des Hotels Wastlsäge über soziale Netzwerke an alle aus der Umgebung, die das Känguru gesehen haben könnten. „Achtung! Känguru auf Abwegen! Wer hat Toni gesehen?“, so der Hilferuf auf Instagram.

„Wenn ihr Hinweise habt, dann bitte an die Polizei und uns wenden. Seine Känguru-Familie im Hotel Wastlsäge vermisst ihn sehnlichst“, heißt es weiter. Dem Känguru nachlaufen oder versuchen, es einzufangen solle man aber auf keinen Fall – das würde das Tier nur erschrecken.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Große Suchaktion gestartet: Drohnen, Hunde und die Polizei helfen bei der Suche

Auch die Polizei aus Regen und Deggendorf hilft bei der Suche nach dem entlaufenen Känguru mit. „Wir haben einmal in der Nacht schon aktiv gesucht“, so ein Sprecher der Polizei Regen. In dieser Nacht sei das Känguru auf einmal vor einem Auto auf der Straße aufgetaucht. Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß, da der Autofahrer noch rechtzeitig abbremsen konnte und die Polizei informierte.

Als die Streife wenig später eintraf, ergriff der Känguru-Papa die Flucht und hüpfte von den Beamten weg. Diese verfolgten das Tier noch mehrere hundert Meter, als dann auch der Eigentümer eintraf. Doch auch der schaffte es nicht, Toni wieder einzufangen. Mehrere Drohnenflüge und die Suche mit Hunden haben bislang nichts gebracht.

Toni wurde vor einem Auto gesichtet – doch er konnte entwischen. © Familienhotel Wastlsäge/Petra Braeucker

Dreimal wurde Toni gesichtet – und dreimal konnte er entwischen

Mittlerweile sei das Känguru dreimal gesehen worden – zuletzt bei Habischried in der Nähe vom Geißkopf. Ein Tierarzt stand schon bereit, um das Känguru zu betäuben, so die Mitarbeiterin Sandra Klaß gegenüber RTL. „Aber dann kam ein Wildhase, und der hat den Toni wieder verscheucht“, sagt sie. Das Känguru hüpfte in einen nahegelegenen Wald und verschwand wieder für einige Zeit.

Wer das Känguru im Bayerischen Wald entdeckt, soll sich bei der Polizei melden. Dort seien alle Nummern hinterlegt und ein Tierarzt könnte anrücken, das Känguru mit einem Betäubungspfeil treffen und es dann wieder ins Hotel bringen, so der BR. Zurück zu seiner Familie, damit Toni, Vroni und der kleine Nachwuchs wieder vereint sind.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.