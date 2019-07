Tödlicher Sturz: Mann (38) geht mit Begleiterin wandern und stürzt Steilgelände hinab

Ein 38-Jähriger ging zusammen mit einer Begleiterin am Entschenkopf wandern. Auf dem Rückweg stürzte er ab - und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Oberstdorf - Rund hundert Meter ist ein Wanderer in den Allgäuer Alpen in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 38-Jährige war am mehr als 2000 Meter hohen Entschenkopf bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit einer Begleiterin unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Oberstdorf: Mann fällt Steilgelände hinab

Auf dem Weg zurück ins Tal stürzte der Mann und fiel das felsige Steilgelände hinunter. Rettungskräfte konnten am Dienstag nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

