1 / 6

In Bayern sorgte ein Unwetter für zahlreiche Verletzte. Auf einem Campingplatz in Lindau stürzten Bäume um. Sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Bei einem Motorradtreffen in Nördlingen wurden zehn Biker verletzt. © Tobias Beck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++