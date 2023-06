15-Jähriger nach Kinobesuch „massiv“ zusammengeschlagen – weil er kein Feuer hatte

Am späten Samstagabend wurde ein Jugendlicher von einer größeren Gruppe laut Polizei „massivst“ zusammengeschlagen. Jetzt werden dringend Zeugen gesucht. (Symbolbild) © Ralph Peters / IMAGO

Ein Jugendlicher wurde von einer Gruppe brutal zusammengeschlagen, die Täter konnten unerkannt flüchten. Dringend sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Bayreuth – Erschütternde Nachrichten aus Bayreuth: In einer Pressemitteilung berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag, 26. Juni, von einem brutalen Vorfall am Samstagabend, 24. Juni. Ein Jugendlicher ist von einer größeren Gruppe „massiv“ zusammengeschlagen worden und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Jugendlicher „massivst“ zusammengeschlagen – weil er kein Feuer hatte

Laut Pressemeldung der Polizei ging der 15-jährige Bayreuther nach einem Kino-Besuch gegen 22.30 Uhr über die Holzbrücke in der Bayreuther Hindenburgstraße nahe der Esso-Tankstelle. Dort befand sich eine größere Personengruppe, bestehend aus mehreren Männern und Frauen. Aus dieser Gruppe heraus wurde der Jugendliche nach einem Feuerzeug gefragt, was dieser verneinte.

„Daraufhin wurde der Minderjährige von mehreren Personen aus der Gruppe vermutlich mit einem Schlagring und einer Flasche ins Gesicht beziehungsweise auf den Kopf geschlagen und ging zu Boden“, schildert die Polizei die darauf folgenden, schrecklichen Szenen. „Dem nicht genug, setzten die bislang unbekannten Täter nach und traten auf den jungen Mann ein“, heißt es weiter. Der Geschädigte kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er sich am Montag immer noch befindet.

Nach brutalem Angriff auf Jugendlichen: Polizei sucht Zeugen – mit grober Täterbeschreibung

Weil die Polizei leider erst spät verständigt worden war, konnten die Angreifer unerkannt flüchten. Nun suchen die Beamten dringend nach Zeugen und veröffentlichten eine grobe Beschreibung der Gruppe. Demnach sprachen die Personen „teilweise russisch oder osteuropäisch“. Ein Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und glatzköpfig gewesen sein, ein weiterer soll blondes Haar gehabt haben, schreibt die Polizei weiter.

Abschließend betonen die Ermittler in der Pressemeldung noch, dass man vor allem die Aussage eines Pärchens brauche, die kurz vor Beginn der Auseinandersetzung auf einer nahegelegenen Bank gesessen hatte. Sie und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich „umgehend mit der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer (09 21) 5 06 21 30 in Verbindung zu setzen“. (fhz)

