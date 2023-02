Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Söder bietet seine Hilfe an – „Bayern steht bereit“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Bayern will den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen. Sowohl die Regierung als auch zahlreiche Organisationen haben bereits Aktionen auf den Weg gebracht.

München – Dienstag ist Kabinettssitzungstag in München. Diesmal stand mit dem Erdbeben in der Türkei und Syrien ein akutes und dramatisches Thema auf der Tagesordnung. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sicherte den betroffenen Ländern die Unterstützung des Freistaats zu. Viele Hilfsorganisationen haben bereits Hilfe geschickt oder bereiten sie gerade vor.

Nach Erdbeben: Söder sichert der Türkei schnell Hilfe zu

„Bayern steht bereit, der Türkei zu helfen“, sagte Söder nach der Sitzung des Kabinetts in München. Der Freistaat sei entsetzt über das große Unglück, trauere mit den Opfern und bange mit den Helfern und Angehörigen der Opfer, „dass noch viele gerettet werden können. Wir machen ein Angebot zur Hilfe im Rahmen der Europäischen Union, aber auch ein Angebot direkt, das wir an die Türkei richten.“ „Es ist eine furchtbare Tragödie, die stattgefunden hat“, sagte er.

Wenn Sie helfen wollen, finden Sie alle Informationen hier.

Konkret habe Bayern medizinische Hilfe angeboten, aber auch bei der Unterbringung und Suche der Opfer sowie der Trinkwasseraufbereitung könne Bayern der Türkei helfen, so Söder. Um die Anteilnahme zu zeigen, seien die Flaggen vor der Staatskanzlei auf halbmast gesetzt worden. Bis Dienstagmorgen wurden 5000 Todesfälle gemeldet. Etwa 23.500 Menschen sollen verletzt worden sein. Immer noch werden zahlreiche Opfer unter den Trümmern vermutet.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

In ganz Bayern werden Sammelstellen eingerichtet und Spenden gesammelt

Auch viele Organisationen haben bereits auf die Hilferufe aus der Türkei und Syrien reagiert. So plant die Hilfsorganisation „Humedica“ aus Kaufbeuren laut BR einen Einsatz in das Erdbebengebiet. Laut Pressesprecher soll ein dreiköpfiges Team die Gegend in den kommen Tagen abfliegen und die Lage sondieren. Außerdem werde geprüft, welche Hilfsgüter bereitgestellt werden können.

Hilfe kommt auch aus der Oberpfalz. Der Verein Space-Eye will Hilfsgüter in die betroffenen Regionen schicken. Man wolle dort mit den örtlichen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, heißt es beim BR. Auch Spenden werden auf der eigenen Homepage gesammelt. Damit sollen unter anderem Decken, Schlafsäcke, Winterbekleidung, Babynahrung und Verbandsmaterial besorgt werden. Sammelstellen gibt es außerdem in Regensburg, Weiden, Parsberg und Straubing.

In München sammelt der Bund Türkischer Vereine Hilfsmittel für die Erdbebenopfer. In den Standorten Neuaubing und Taufkirchen wurden Sammelstellen eingerichtet. Sprecher Aykan Inan sagte dem BR, dass man neben Geldspenden auch Kleidung und warme Decken gebrauchen kann. Auch Babynahrung und Wasserkocher werden gerne angenommen. Am Freitag soll der Hilfskonvoi in Richtung Türkei starten. (tel mit dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.