Endlich mit der Bahn zum Airport: „Neufahrner Kurve“ auf der Zielgeraden

Selten wurde so viel Tamtam um 2,3 Kilometer Neubau-Gleis gemacht: Mit Blasmusik und Prominenz ist die Neufahrner Kurve eingeweiht worden. Das Schienenstück schließt eine empfindliche Lücke – die bisher fehlende Anbindung des Flughafens aus Richtung Regensburg, Landshut und Freising.

Freising – Sanft schiebt sich der neue Flughafenexpress ET 442 den Hügel hinauf. Oben angekommen, stoppt Lokführer Wolfgang Hopper außerplanmäßig. Bernd Pfeifer, als Leiter Bahn-Großprojekte im Großraum München einer der Chefplaner der neuen Schienenverbindung, greift zum Mikro und erklärt. Links der Flughafen, rechts die Gleise Richtung München, vorne die neue Neufahrner Kurve. 184 Meter Stahlbrücke, 30 Stahlträger, 8,3 Kilometer Gleis verbaut, zählt Pfeifer auf. „Die Konstruktion war eine große Herausforderung, weil die Autobahn überspannt wurde.“ Trotzdem gab es fast keine Behinderungen auf der Deggendorfer A 92. Auch Bauzeit und die Kosten (91 Millionen Euro) blieben im Plan.

Dann fährt Lokführer Hopper an, schön langsam, damit die prominenten Gäste im Zug noch das extra bestellte Feuerwerk anschauen können. Leider hat es geregnet, und so können sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bahn-Vorstand Ronald Pofalla nur an grauen Rauchwölkchen erfreuen. Puff – statt Peng.

Express fährt in unterirdischen Flughafen-Bahnhof ein

Es ist aber die einzige Panne an diesem Tag. Schon auf der Neufahrner Kurve kann der Lokführer auf die Maximalgeschwindigkeit 100 km/h beschleunigen, schnell rollt der neue Flughafen-Express aus Ostbayern – Kurzname „FEX“ – im unterirdischen Flughafen-Bahnhof ein. Dort muss sich der „FEX“ die Gleise künftig mit den Flughafen-S-Bahnen S1 und S8 teilen. Das geht, versichern die Planer, wenn die Bahnen pünktlich sind.

Und wenn nicht? Dann wird wohl improvisiert. Eine neue Abstellanlage im nahen Schwaigerloh, die mehr Ausweichmöglichkeiten für die Züge bringen soll, wird erst 2025 fertig. Noch laufen Klagen von Grundstückseigentümern, darunter die Gemeinde Eitting. Irgendwann einmal sollen die Gleise Richtung Osten bis nach Erding führen („Erdinger Ringschluss“), danach weiter auf einer „Walpertskirchener Spange“ bis zur Strecke München-Mühldorf. Hier ist man noch am Anfang: Die Planfeststellung beginnt 2019.

Von diesen Problemen und Verzögerungen ist bei den Festreden im Airbräu des Flughafens keine Rede. Der Erfolg, das weiß man, hat viele Väter, und so übertrumpfen sich die Redner mit Superlativen. Von einem „Megaprojekt“ schwärmt der Bundesverkehrsminister, von einem Meilenstein sein neuer bayerischer Amtskollege Hans Reichhart (CSU).

Für Fahrgäste aus Ostbayern, aber auch aus dem nahen Freising, ist die Strecke zweifellos ein Fortschritt. Im Stundentakt werden die Züge ab Sonntag in nur 78 Minuten von Regensburg zum Flughafen fahren. Das ist eine Zeitersparnis von 20 Minuten gegenüber der bisherigen Verbindung, die Zugreisende in Freising zum Umstieg in einen Bus nötigte. Der erste Zug werktags startet schon um 3.18 Uhr und rollt in den Flughafen um 4.32 Uhr ein. In der Gegenrichtung fährt der letzte Zug um 0.28 Uhr ab – Ankunft in Regensburg um 1.48 Uhr.

Gehalten wird immer Obertraubling, Eggmühl, Landshut, Moosburg und Freising, zum Teil zweistündlich auch an kleineren Stationen unterwegs. Von Freising benötigt der Zug nur zwölf Minuten bis zum Flughafen. Eine Einzelfahrkarte von Regensburg aus ist mit 26,40 Euro (einfache Fahrt) nicht gerade billig – aber, so rechnet ein Bahnsprecher vor, ein 24-Stunden-Parkticket am Flughafen kostet ja auch 33 Euro. Außerdem gilt der „FEX“ als Regionalzug, sodass man ab 9 Uhr auch mit dem günstigeren Bayernticket fahren kann.

