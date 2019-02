Seniorpartner im Einsatz: Erfahrene Streitschlichter für Schulen

Freising/München – Das Mädchen ist sauer. „Der nimmt mir immer meine Mütze vom Kopf“, beschwert sie sich über einen Mitschüler, „das ärgert mich.“ In einer anderen Ecke spielen drei Schüler miteinander und lassen einen vierten nicht mitspielen. Dann klingelt es, die Pause ist vorbei – aber die Probleme sind keineswegs zu Ende. Es kriselt, oft über lange Zeit. Freundschaften drohen zu zerbrechen.

+ Matthias Kraemer sieht sich als Schlichter. © Goslich

Yvonne Hänsgen, pädagogischer Vorstand bei Montessori Freising, sieht die Dinge realistisch: „Wer behauptet, dass es keine Konflikte gibt, lebt in einer anderen Kategorie.“ Deshalb war sie sofort angetan von einem Modell, das sie bei einem Schulleitertreffen kennengelernt hat: „Seniorpartner in School“. Bei dieser bundesweiten Initiative engagieren sich bisher schon rund 1300 Angehörige der Generation 55+ nach ihrer beruflichen Tätigkeit ehrenamtlich an 325 Schulen – mit Mediationsgesprächen, in denen sie jungen Menschen Wege zu gewaltfreien Lösungen ihrer Konflikte anbieten. Yvonne Hänsgen will dieses Angebot so bald wie möglich in der Freisinger Montessori-Grundschule nutzen, wahrscheinlich auch in der Mittelschule. Dafür werden dringend ältere Menschen gesucht – in diesem Fall im Raum Freising, aber auch sonst vielerorts in Bayern. Denn die Seniorpartner wollen ihre Tätigkeit ausweiten. Zurzeit sind sie in Bayern mit rund 70 Mediatoren an 31 Schulen aktiv, davon an 24 Grundschulen in München. Bedarf sehen sie aber überall. Am Dienstag, findet in München ein Informationsabend über das Projekt statt. Am Anfang steht eine grundlegende, kostenfreie Ausbildung.